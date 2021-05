Anuncian que vacuna de Moderna contra COVID es efectiva en adolescentes

Anunciaron este martes 25 de mayo que la vacuna de la empresa farmacéutica Moderna contra el COVID es segura y parece ser efectiva en adolescentes. Esto luego de un ensayo de fase 2 con menores de 12 a 17 años de edad en los Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, Moderna aseguró que su vacuna parece ser efectiva contra el COVID en adolescentes. Esto lo comprobaron gracias a un ensayo de fase 2 con tres mil 732 menores de 12 a 17 años de edad en Estados Unidos.

Luego de realizarse análisis de sangre a los jóvenes, se supo que su fármaco provocó una respuesta inmunitaria igual a la que encontraron en personas adultas.

Aunque señalaron que este ensayo clínico no estaba diseñado en un inicio para conocer específicamente la eficacia de la vacuna de Moderna en adolescentes; explicaron que las observaciones iniciales encontraron que ninguno de los menores se enfermó de COVID a partir de 14 días después de su segunda dosis.

Igualmente, cuatro de los adolescentes que recibieron solamente un placebo dieron positivo, que según Moderna es “consistente con una eficacia de la vacuna del 100 %“. Sin embargo, la compañía agregó que esta cifra podría cambiar a medida que se recopilen más datos.

Por otra parte, Moderna dijo que la vacuna fue “bien tolerada” y que no se identificaron problemas de salud importantes. Los efectos secundarios incluyeron dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y escalofríos después de la administración de la segunda dosis. Incluso, en algunas ocasiones también se observó dolor en el lugar de la inyección.

Ahora la farmacéutica planea enviar los resultados a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos a principios de junio, así como una solicitud de autorización para usar la vacuna en adolescentes.

Cabe señalar que la vacuna de Moderna ya está autorizada para su uso en personas mayores de 18 años. Después de que la empresa pida a la FDA una autorización para el uso de emergencia en adolescentes, la agencia revisará los datos. Si éstos son sólidos, autorizarán esta vacuna.

We just announced that the Phase 2/3 study of our COVID-19 vaccine in adolescents has met its primary immunogenicity endpoint. In the study, no cases of COVID-19 were observed in participants who had received 2 doses of the vaccine: https://t.co/SHTokbDhKR pic.twitter.com/rqHEfmi9s9

— Moderna (@moderna_tx) May 25, 2021