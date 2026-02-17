Lo que necesitas saber: De acuerdo con los documentos, Epstein intentó reunirse varias veces con Putin en 2010, 2015 y hasta en 2018.

Con la novedad de que Vladímir Putin también es mencionado en los últimos archivos del caso Epstein que revelaron hace unas semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues según los documentos, Jeffrey Epstein habría buscado en varios años reunirse con el presidente ruso.

Vladimir Putin, presidente de Rusia / Captura de pantalla

Jeffrey Epstein habría buscado reunirse con Vladímir Putin

Los más de 3 millones de archivos relacionados al caso Epstein que fueron compartidos por la justicia estadounidense no han dejado de sorprendernos… primero salió embarrado Casey Wasserman y ahora, el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Y es que resulta que en los documentos publicados se encuentran algunos vínculos entre Epstein y Rusia. Desde viajes y contactos con mujeres jóvenes hasta intentos de reunirse con el presidente ruso, siendo este último el que más ha causado revuelo en redes.

De acuerdo con los documentos, Epstein intentó reunirse varias veces con Putin en 2010, 2015 y hasta en 2018. Sin embargo, al igual que muchos otros archivos, estos no significan que se concretó algún encuentro.

Foto: @KremlinRussia_E

Epstein habría recurrido a intermediarios

Y aunque de momento no sabremos si Epstein logró acercarse al poder ruso, los documentos mencionan que trató de utilizar a intermediarios como al Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, para lograr su objetivo en Rusia.

Ante la situación, el vocero ruso Dmitri Peskov aseguró que no recibió ninguna propuesta de reunión entre Epstein y Putin. Además, negó que hubiera alguna conexión con los servicios secretos rusos.

Pero bueno, muchas de estas supuestas relaciones entre Jeffrey Epstein y el gobierno de Rusia no van más allá de menciones en correos y conversaciones… al igual que las “conexiones” con algunos mexicanos.