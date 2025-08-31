Lo que necesitas saber: Hace tan solo dos semanas, Vladímir Putin y Donald Trump se reunieron en Alaska para intentar llegar a un acuerdo y ponerle fin a la guerra con Ucrania, aunque no sucedió.

Durante este fin de semana comenzó la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), reunión en la que Rusia, China y otros países fortalecen sus relaciones.

En esta ocasión, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, platicaron sobre los recientes acercamientos que ha tenido Rusia y Estados Unidos.

Realizan cumbre en China // X:@SputnikMundo

Rusia habla con China sobre su acercamiento con Estados Unidos

Un fin de semana ocupado para la política internacional, pues el presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajó a China para comenzar las reuniones entre varios países que forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

De acuerdo con el asesor del Kremlin, el presidente ruso, y Xi Jinping, el presidente chino, abordaron como tema principal los recientes acercamientos que ha tenido Rusia y Estados Unidos.

Y aunque no brindó más detalles al respecto, recordemos que hace tan solo dos semanas, el presidente ruso y Donald Trump se reunieron en Alaska, en la que llegaron a muchos acuerdos, pero que el tema más importante (la guerra con Ucrania) quedó en el aire.

Además, días después de esta cumbre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó que China actuara como garantía de seguridad en el caso de un futuro acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Foto: Getty

A todo esto, ¿De qué va la Organización de Cooperación de Shanghái?

Actualmente, la OCS está integrada por Rusia, Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, y es considerada como un bloque que enfrenta la influencia de Estados Unidos en la región.

En esta su edición 25, los medios locales califican la cumbre como la mayor de la historia y afirman que servirá para trazar el plan para la próxima década de desarrollo de los países participantes.