Arrestan a sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn

De acuerdo con las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, ya arrestaron al sospechoso del tiroteo en la estación del metro de Brooklyn. Sí, según éstas, fue este miércoles 13 de abril que una patrulla detuvo a este hombre en el vecindario de East Village.

Fue Keechant Sewell, comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, quien informó que arrestaron al sospechoso del tiroteo en la estación del metro de Brooklyn. Al respecto, indicó que el nombre de este sujeto es Frank Robert James.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) April 13, 2022