Asesinan en intento de asalto al cineasta Samuel Ríos y Valles

Samuel Ríos y Valles, cineasta y fundador de la productora Mastodonte, fue asesinado la noche del viernes en la colonia del Valle, en la CDMX.

El hecho fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por medio de un mensaje en redes. En éste, se indica que Samuel Ríos murió a causa de un disparo con arma de fuego.

“De acuerdo con los primeros reportes, se estableció que los hechos se suscitaron aproximadamente a las 20:30 horas del viernes sobre la avenida Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle, mientras el agraviado viajaba con otra persona a bordo de una camioneta, tipo Jeep, color gris”, indica la fiscalía de la CDMX.

Según Animal Político, al lugar de los hechos llegaron paramédicos particulares, los cuales trasladaron a Samuel Ríos y Valles a un hospital. Al parecer todavía iba con signos de vida; sin embargo, nada se pudo hacer y el cineasta murió en el nosocomio.

Por lo sucedido con Samuel Ríos y Valles la Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. En el caso ya trabajan elementos de la Policía de Investigación y personal de la Coordinación General de Investigación Forense.

Hasta el momento se ha recabado información del lugar de los hechos, así como de las cámaras de videovigilancia del C5. Sin embargo, todavía no hay detenidos ni se tiene identificados a los responsables.

“Sam, sin duda deja un hueco gigantesco en todas las personas que te queremos tanto y que tuvimos la gran fortuna de compartir esta vida contigo”, señala el comunicado difundido en la página Facebook de la productora “Mastodonte”, fundada por Samuel Ríos y Valles.

Además de cineasta, Samuel Ríos y Valles se dedicaba a la publicidad. Los detalles olvidados, No me mandes a mí y Los días que no estuve forman parte de su filmografía.

“Este mundo sin duda no será el mismo sin tu amistad, honestidad, gran personalidad y talento. Tocaste profundamente la vida de muchas personas. Nos quedamos con tu legado y recuerdos que perdurarán por siempre”.

Los servicios funerarios de Samuel Ríos y Valles se realizaron al día siguiente de los lamentables hechos.