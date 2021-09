Asesinan a Devanny Cardiel, activista trans en León, Guanajuato

Medio ambiente, libertad de expresión, búsqueda de personas desaparecidas… no hay causa en México que no sea blanco de la violencia. Ahora, en Guanajuato, fue Devanny Cardiel, una mujer que realizaba activismo en defensa de los derechos de la comunidad LGBT+.

Según reporta Animal Político, Devanny Cardiel fue asesinada al interior de la estética de su propiedad, ubicada en León, Guanajuato. La activista trans fue agredida con arma de fuego. De cuerdo con colectivos y activistas, el crimen podría haber sido provocado por transfobia, es decir, podría tratarse de un crimen de odio.

El crimen en contra de Devanny ocurrió la tarde del pasado domingo 5 de septiembre, alrededor de las 19:30 horas. Pese a que anteriormente había expresado públicamente su preocupación por la violencia que en Guanajuato hay en contra de la comunidad LGBT+, las autoridades parece que no quieren ir por esa línea de investigación: según Proceso, han optado por señalar que el asesinato tiene tienes de ajuste de cuentas por narcomenudeo… cosa que sus familiares y cercanos se han encargado de desmentir.

“Ella no tenía problemas con nadie y quienes la conocíamos nunca la vimos relacionada con nada de eso”, señaló uno de los amigos más cercanos de la activista. “Pedimos que no se le dé carpetazo, que no se archive como otros casos, que realmente se investigue. Nosotros que la conocíamos nunca vimos una conducta relacionada con ese tipo de actividad (narcomenudeo). Ella vivía de una manera humilde”, agregó por su parte Julio César O’Farrel, también miembro de la comunicad LGBT+.

Además de mostrarse preocupada por la violencia entre la comunidad LGBT+, Devanny denunció haber sido blanco de violencia justo afuera de su domicilio (que es donde tenía su estética). “Cuando una persona es homofóbica, donde quiera te violenta. Somos personas que necesitamos respeto y no queremos ser ya golpeadas”, señaló en su momento.

Devanny estaba por cumplir 40 años. Fue recordada por sus amigos y familiares como una persona amable, respetuosa y que siempre trabajó porque la comunidad LBGT tuviera más visibilidad. “Nos veíamos como amigas en busca del mismo sueño que tu viste hecho realidad en el año 2000 cuando fuiste Nuestra Belleza Bagoas y años después Miss Trans Guanajuato. Hasta el cielo mi tributo a tu persona descansa en paz Devany hermana”, escribió en su página Facebook su amigo Mario Enrique Villegas.