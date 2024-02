Lo que necesitas saber: Según informe del Laboratorio Electoral, de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024, han sido asesinados 33 políticos, 16 de los cuales aspiraban a un cargo público en el actual proceso electoral.

Los pronósticos de especialistas se están cumpliendo y el actual proceso electoral parece que estará marcado por la violencia y la indiferencia de las autoridades. De acuerdo con el Laboratorio Electoral, van más 16 políticos asesinados, con el sucedido en Ecatepec: el del aspirante a diputado por Morena, Yair Martín Romero.

Aspirante a diputado fue asesinado con su hermano

El asesinato fue confirmado por el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien, luego de dar el protocolario pésame a familiares y amigos de Yair Martín Romero, le pasó la bolita de lo sucedido la Fiscalía General del Estado de México. “Que investigue y esclarezca este hecho con prontitud, y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”, pidió el funcionario.

De acuerdo con los reportes, el aspirante a diputado por Morena fue asesinado el sábado 10 de febrero junto con su hermano, con quien caminaba por las calles de la colonia Santa Clara, en Ecatepec. Con toda la libertad que da la impunidad, unos sujetos armados se les acercaron y dispararon en su contra, para luego huir.

De acuerdo con Aristegui Noticias, Yair Martín Romero previamente denunció amenazas en su contra. Además de éstas, también recibió presiones del tipo políticas. En ambos casos, no identificó a los responsables, se agrega en el portal de la periodista.

Por su parte, Animal Político da un poco más de detalles, al señalar que las amenazas e intentos de extorsión fueron identificadas por parte de líderes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). LAs amenazas de este grupo serían porque Yair Martín Romero, además de aspirante a diputado, era dirigente local de la Asociación de Micro empresarios Talleres y Transportistas de Ecatepec AC (AMITTECAC).

Más de 16 asesinatos en lo que va del proceso electoral: Laboratorio Electoral

El asesinato de Yair Martín Romero no fue tema de Morena. En sus cuentas en redes, el partido político no hizo ninguna mención de su aspirante a diputado, lo mismo que las autoridades, quienes no lanzaron ninguna comunicación oficial para dar detalles del atentado.

Aunque acá llevamos un conteo de alrededor de 10 homicidios en lo que va del proceso electoral (ya que iniciamos apenas con lo sucedido en las últimas semanas de diciembre), el Laboratorio Electoral se va un poco más atrás y da una cifra superior:

En realidad, tendríamos que hablar de 33 homicidios en el actual proceso electoral, de los cuales 16 han sido en contra de aspirantes a candidatos. Además, podríamos contabilizar otros 50 hechos violentos. De hecho, la cifra ya es mayor, ya que el informe del Laboratorio Electoral abarca hasta el 7 de feebrero de 2024. Sea cual sea la cifra, las autoridades siguen omisas.

