Hermoso y desconocido: Así se ve por dentro un huracán categoría 4

Los huracanes son fenómenos que causan mucha destrucción cuando se aproximan o tocan tierra, sobre todo cuando son categorías muy altas. Recientemente, cuando el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos actualizó a categoría 4 el huracán Sam, en el Océano Atlántico, la empresa Saildrone lanzó un dron especial para poder analizar las condiciones que se registran al interior del huracán.

A la fecha solo hay 5 categorías que clasifican la intensidad de un huracán, por lo que Sam estuvo a una de alcanzar el máximo nivel. La categoría 4 tiene vientos de hasta 249 kilómetros por hora. Mientras tanto, las olas llegan hasta los 5.5 metros. En tierra, sobre las estructuras, los daños serían “generalizados” y habría desplome de tejados. Las playas se verían erosionadas y ni se diga sobre inundaciones.

From Oct. 4–5, the #GOESEast 🛰️ watched #Sam transition from a tropical cyclone to an extratropical cyclone. Extratropical cyclones form in middle or high latitudes and get their energy from the contrast between warm and cold air masses. pic.twitter.com/944eyq3ulC

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 6, 2021