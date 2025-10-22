Lo que necesitas saber: Ahora que trae bronca con Colombia, Estados Unidos extiende sus ataque contra presuntos narcoterroristas en aguas del Pacífico.

Pues con la novedad de que la administración del nominado al Nobel de la Paz anda belicosa: el gobierno de Estados Unidos sigue atacando a embarcaciones en aguas internacionales y, ahora, lo hizo en contra de un barquito en el océano Pacífico

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: Getty Images

Dos supuestos narcos murieron en ataque

El ataque fue confirmado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien informó en redes que –así como en los casos en el Caribe, en costas de Venezuela– se realizó un ataque “cinético” en contra de un buque operado por una organización narcoterroritas.

Para los que no recuerdan sus clases de geografía, Colombia da para el océano Pacífico… del otro lado de donde el gobierno de Trump estaba atacando a las embarcaciones que, supuestamente, abastecen de drogas a Estados Unidos.

Venezuela y Colombia en la mira de Estados Unidos / Imagen: Google Maps

Choque entre Colombia y Estados Unidos en ascenso

“Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, informó el secretario de Guerra.

El ataque en las costas de Colombia, en aguas del Pacífico, se da a días de que el presidente Trump calificó de líder del narco al mandatario de Colombia, Gustavo Petro… algo que fue acompañado con el corte a la ayuda económica que Estados Unidos ofrecía al gobierno colombiano para el combate al narcotráfico.

Por el momento, el gobierno de Colombia no ha respondido al ataque de Estados Unidos. Pero, más o menos sobre el asunto, Petro reprochó que, mientras Trump lanza acusaciones con él y su país, en Dubai opera uno de los narcos de cocaína más poderosos del mundo… y ahí sí, nada de nada.