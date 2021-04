Sopiguía Electoral 2021: Un resumen de las elecciones en Baja California

Cuando estamos en época electoral, normalmente, los ojos se ponen en los resultados federales… pero en este 2021 habrá muchos frentes interesantes. En medio de las elecciones más grandes de la historia —por el número de cargos en disputa—, las batallas en los estados van a ponerse intensas y hoy preparamos un resumen de lo que se espera en Baja California.

Como uno de los 15 estados que cambia gubernatura y todas sus presidencias municipales, dará bastante de qué hablar.

Pero bueno, sin hacerle mucho al enredo, acá te contamos quiénes son los candidatos, cómo se acomodaron los partidos y todo lo que tienes que saber de las elecciones en Baja California con miras a la hora chimengüenchona: el próximo domingo 6 de junio.

Baja California renovará a su gobernador, puesto actualmente ocupado por el morenista Jaime Bonilla Valdez.

Pero no es lo único que los ciudadanos votarán en este estado. Además de gobernador se renovarán 17 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional, 5 ayuntamientos, 5 sindicaturas y 63 regidurías.

¿Quiénes son los candidatos a gobernador?

De los 7 candidatos que están registrados oficialmente ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California y ante el Instituto Nacional Electoral, 3 son mujeres.

Vamos entonces primero con las mujeres:

Lupita Jones por la coalición PAN-PRI-PRD

La ex Miss Universo Lupita Jones anunció a principios de marzo pasado que se lanzaba como candidata a la gubernatura de Baja California representando a la coalición PAN, PRI y PRD.

“Nos sentimos muy honrados con la presencia de Lupita Jones … [que nos] esté considerando para tomar una decisión muy importante para Baja California, sobre todo en el clima en que se encuentra el Estado. Confiamos en tus capacidades, liderazgo y tu inteligencia (..) para que luego esas cualidades que tienes, las pongas en favor de los bajacalifornianos”, dijo en rueda de prensa el dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez.

María Guadalupe Jones Garay es licenciada en Administración de Empresas y en 1991 ganó el concurso Miss Universo representando a México.

Recientemente la candidata se pronunció a favor de los matrimonios entre parejas del mismo sexo y rechazó que las mujeres que aborten tengan que ser criminalizadas ya que de por si “no es una decisión fácil·.

Lupita Jones y el Aborto 👇🏻 pic.twitter.com/I0ulLxLke4 — Yolanda Morales (@moralesyo) March 3, 2021

Victoria Bentley Duarte por Redes Sociales Progresistas (RSP)

Bentley Duarte fue diputada en el Congreso local de Baja California por el PAN. estudio Derecho y en 2014 ocupó el cargo de secretaria general del Sindicato Único de trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

Fue el pasado 4 de marzo cuando rindió protesta como candidata oficial del partido recién integrado.

Al rendir protesta, la candidata afirmó que el Partido, a través de sus aspirantes a las candidaturas busca el bienestar de las y los mexicanos para alcanzar la estabilidad política, económica y social a diferencia de otros partidos políticos, que dicen estar preocupados por la sociedad de Baja California, pero realmente están interesados “ por ver que celebridad contratan de candidato o candidata, están más preocupados por tener como candidato a un rico empresario, buscando alcanzar el éxito, gastando el dinero en la compra de votos y estructura”.

Marina del Pilar por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México

Actualmente es la alcaldesa de Mexicali. Fue diputada en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Estudio una licenciatura en Derecho en el Centro de enseñanza Técnica y Superior para luego hacer dos maestrías: una en Derecho Público y otra en Administración Pública.

Durante sus primeros actos de campaña, la candidata explicó que la prioridad de su gobierno serán siempre los pobres por lo que uno de sus compromisos es llevar agua a las zonas más necesitadas.

Además se comprometió a continuar con la construcción de la carretera Transpeninsular que sale de Ensenada y llega a Guerrero Negro.

Jorge Hank Rhon por el Partido Encuentro Solidario

Esta es una de las candidaturas probablemente más polémicas del estado debido al agarrón de chongo que se trae con el actual gobernador Jaime Bonilla.

Hank se registró como candidato por el Partido Encuentro Social (PES) a finales de enero.

A finales de marzo, durante la acostumbrada transmisión en vivo por sus redes sociales,s el gobernador Jaime Bonilla se burló del candidato por su apariencia física e incluso proyectó su foto en su pantalla.

“Que no le importa su apariencia, porque no es importante para él la higiene. Cuando te revuelcas con animales, como en el zoológico, se pierde la esencia. Me llama la atención muchísimo el engaño”, se ríe el gobernador. “Si se quiere ver así, que se ponga a hacer dieta. Que se ponga a hacer ejercicio. Que se bañe. Que se vea bien”.

Pero dejando de lado las calificaciones físicas, Jorge Hank Rhon ha sido muy polémico por su pasado en el PRI y por una atropellada época como alcalde de Tijuana.

Hank es ingeniero mecánico electricista de profesión, así como empresario y político. Además es propietario de Grupo Caliente, empresa de apuestas deportivas.

Carlos Atilano Peña por el Partido de Baja California Sí

Atilano Peña es actual presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI).

Durante su registró como candidato oficial por el partido, el pasado 21 de marzo, Atilano aseguró que es necesario que al gobierno del Estado llegue un ciudadano que comprenda “el sentir del pueblo ya que todos los partidos les han fallado”.

Aseguró que el gobernador Bonilla ha desmantelado instituciones.

Franciso Alcibíades García Lizardi por Movimiento Ciudadano

Actualmente Alcibiades Garza es diputado de la XXI Legislatura de Baja California y fue senador entre el 2006 y 2012 en el Congreso de la Unión.

Estudió en la Escuela Normal Federal y después ingreso a la Normal Superior en Guadalajara. Se desempeñó, entre otras cosas, como Coordinador regional de Sedesol el Programa de Solidaridad Forestal, Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, así como secretario auxiliar de la Presidencia de la República

Nuevos alcaldes

Los bajacalifornianos votarán por el nuevo alcalde o alcaldesa de los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.