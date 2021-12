El caso de discriminación contra una pareja gay por el personal de Six Flags México trascendió la denuncia en redes sociales y llegó hasta el Copred —que, de hecho, ya abrió un expediente de queja—, pero también al activismo de las comunidades LGBT+, que citaron a un besotón en afuera del parque.

Sí, un besotón en contra de la homobofia y la discriminación contra las comunidades LGBT+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans y más) para este 30 de diciembre.

Besotón en Six Flags: la respuesta al caso de discriminación contra pareja gay

“Todes a Six Flags México en muestra de nuestro rechazo a la homofobia ejercida por el personal de este parque. No más homofobia. No más odio”.

Este fue el mensaje que The Predatory Pose MX publicó la noche del 29 de diciembre —justo después de que en redes el personal de Six Flags fuera denunciado por discriminar a una pareja gay— y que cita a las comunidades LGBT+ a las afueras del parque de diversiones, a las 4 de la tarde este jueves 30 para protestar con besos contra la LGBTofobia.

Esta convocatoria también va con un mensaje extra —por cuestiones de que aún estamos en la pandemia de COVID-19— y es que The Predatory Pose MX pidió a la gente que si se va a lanzar, lo haga con todas las medidas sanitarias, ya saben, uso de cubrebocas o mantener la sana distancia entre grupos.

Además, pidió que si alguien tiene síntomas de COVID-19, el apoyo lo puede dar en casa.

“Si llegas a sentir síntomas de COVID-19 te pedimos de la manera más atenta que te mantengas en casa por el bien de todes”.

Copred abre una queja

Esto es lo que está pasando de lado de las comunidades LGBT+. Sin embargo, ¿qué han dicho las autoridades? El Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) ya abrió un expediente de queja.

El caso, explicó el Copred, se investigará en los términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en CDMX, en busca de reparar el daño y asegurarse que no se repita.

¿Y qué hay del parque? Hasta el momento no ha publicado nada en sus redes en relación con esta denuncia —que se sumó a la hecha por la actriz Alejandra Bogue contra el personal de un verificentro por discriminación.

Estas han sido las respuestas del gobierno CDMX y la sociedad civil para asegurarse de que Ciudad de México en verdad es una ciudad de derechos, para todas y todos —y que los casos de discriminación, homofobia, lesbofobia o transfobia no se repitan.