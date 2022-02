Biden enviará a miles de soldados de Estados Unidos a Polonia, Alemania y Rumania

Y con todo y pandemia de COVID-19: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió enviar a miles de soldados a Polonia, Alemania y Rumania. Sí, la noticia la compartió el mismísimo Pentágono este miércoles 2 de febrero, mientras unos nos comíamos nuestros tamalitos bien a gusto.

Como les contábamos aquí arriba, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el presidente Joe Biden aprobó enviar a tres mil soldados a Polonia, Alemania y Rumania. Fue por medio de un comunicado de prensa que las autoridades gabachas indicaron que se trata de una acción para reforzar a los países de la OTAN en Europa del Este, donde se ha reportado la presencia de miles de soldados rusos, en la mera frontera con Ucrania.

Al respecto, las autoridades de Estados Unidos comentaron que estos despliegues en Europa del Este son una muestra de que le van a echar la mano a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes se sienten amenazados por los movimientos de Rusia cerca de Ucrania y la amenaza de una invasión.

También el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, señaló que dos mil soldados estadounidenses se desplegarán en Polonia y Alemania, y otros mil militares que estaban en su base en Alemania se irán a Rumania,

Eso sí, el funcionario del país vecino aclaró que los soldados que llegarán a estos países en los siguientes días no van a entrar en batalla en Ucrania: “Estas fuerzas no van a luchar en Ucrania”.

De acuerdo con fuentes de CNN, Joe Biden firmó esta decisión después de una reunión este martes 1º de febrero con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley.

“Es totalmente coherente con lo que le dije a Putin al principio. Mientras actúe agresivamente, nos aseguraremos de tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN y Europa del Este de que estamos allí y que el Artículo V es una obligación sagrada“, comentó al medio de Estados Unidos.

Por último, Kirby dijo que estos movimientos de soldados no quieren decir que Estados Unidos crea que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha decidido invadir Ucrania o cualquier otro país, pero sí le tiraron una pedrada: “Si invade Ucrania, obviamente habrá consecuencias”.

“Queremos asegurarnos de que él sepa que cualquier movimiento en la OTAN va a ser resistido, y va a desencadenar el Artículo Cinco, y vamos a estar comprometidos con la defensa de nuestros aliados”, comentó y agregó que no descartan enviar a más militares en los próximos días… Esto se está poniendo color hormiga…

NEWS: U.S. to Deploy 3,000 Troops to Romania, Poland, Germany. https://t.co/r91gUrowp8

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2022