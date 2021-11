Alcalde De Blasio inaugura en Nueva York la avenida México-Tenochtitlán

Así como hace poco en la CDMX se decidió renombrar a una avenida como México-Tenochtitlán, en Nueva York el alcalde Bill De Blasio hizo lo propio para acabar de confirmar que en Manhattan la presencia mexicana es más que notable.

En la inauguración de la avenida México-Tenochtitlán de Nueva York estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard; el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente; un mariachi, representantes de la comunidad mexicana en Manhattan… ya nada más faltaba un güey disfrazado del Chapulín Colorado. Ah claro, también estuvo presente el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.

“Nueva York es cada vez más una ciudad mexicana creciente, una comunidad fuerte, una comunidad bella. Y es una comunidad de cientos de miles de personas”, señaló el alcalde De Blasio en el evento en el que se inauguró la México-Tenochtitlán avenue.

Bill de Blasio resaltó la forma en que los mexicanos ayudaron a sostener la ciudad durante los confinamientos por la pandemia del COVID-19, no sólo de forma laboral y económica, sino también desde el lado emocional. “Cuando la gente necesitaba a alguien que los ayudara fue un miembro de la comunidad mexico-estadounidense quien ayudó a esta ciudad a sobrevivir”.

