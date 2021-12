Se pone sus moños: Bolsonaro no acepta la ayuda de Argentina por inundaciones en Brasil

¡Nombre! El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó la ayuda que le ofrecía el gobierno de Argentina por las recientes inundaciones. Sí, fue justo él quien mencionó que su país no necesitaba apoyo para enfrentar el desastre que ya ha afectado una gran parte del noreste de su territorio y dejando a varias personas muertas.

Bolsonaro rechaza ayuda de Argentina por inundaciones

Por medio de sus redes sociales oficiales, Jair Bolsonaro rechazó la ayuda que le propuso el gobierno de Argentina por las inundaciones que ha sufrido Brasil al norte del país. De hecho, indicó en su transmisión en vivo que si se necesita apoyo de su vecino para las víctimas en Bahía, será mediado por el gobierno federal.

Sí, dijo al gobernador de Bahía, Rui Costa, que la ayuda de Argentina no se negociará con el gobierno local, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó, según CNN, que la crisis “se enfrenta con la movilización interna de todos los recursos financieros y de personal necesarios”.

Situación en Bahía está mejorando, según Bolsonaro

Por otra parte, Jair Bolsonaro aseguró que la situación en Bahía está mejorando: “Cualquier ayuda que venga de Argentina se negociará directamente con el gobierno federal, se habló en los medios de que sería el gobernador de Bahía, pero no lo será. Me gustaría agradecer a Argentina, que enviaría diez personas, pero según las últimas noticias que he visto, las aguas ya están retrocediendo“.

Mientras que el gobernador de Bahía, por medio de su cuenta de Twitter, expresó su molestia por la respuesta negativa de Bolsonaro y dijo que ellos aceptarán la ayuda de todos los países que los quieran apoyar: “Me dirijo a todos los países del mundo: Bahia aceptará directamente, es necesario transmitir la diplomacia brasileña, cualquier tipo de ayuda en este momento”.

Cabe señalar que las inundaciones han empeorado el pasado fin de semana, lo que provocó la salida de agua de dos presas y el desplazamiento de más de 60 mil personas, según autoridades locales.