La violencia no le da tregua a este país y cada día nos sorprende de formas diferentes. Al menos cuatro bombas caseras fueron dejadas en un cine de Ciudad Juárez, lo que generó pánico entre las personas que estaban en las instalaciones del mismo.

Sí, cuatro bombas caseras que contenían diferentes materiales fueron halladas entre los asientos de una sala del cine. Las autoridades locales llegaron al lugar alertados por una llamada al 911.

Dejan 4 bombas caseras en un cine de Ciudad Juárez/ Foto: Captura al video de @MonitorEsMultiM

Lo que se sabe de las bombas dejadas en un cine de Ciudad Juárez

Ocurrió la noche de este viernes, 19 de mayo, en un cine ubicado dentro de la plaza comercial Gran Patio Zaragoza en Ciudad Juárez, Chihuahua. En redes sociales se difundieron un par de videos donde vemos a la gente que estaba en el lugar saliendo del cine, mientras elementos de seguridad corren hacia la sala donde estaban las bombas caseras.

Según testimonios de testigos, una de las bombas explotó al interior de una sala, sin embargo, otros relataron que se escucharon detonaciones como si fuera un arma de fuego. El pánico se desató en el cine y vinieron las llamadas al 911 que alertaron a las autoridades.

#ULTIMAHORA La noche de este viernes se registró un ataque terrorista en un @Cinepolis en Ciudad Juárez,. Disparos , y al parecer explosión de una bomba de ácido al interior de una sala, causaron terror en los asistentes. También se encontraron 3 bombas Molotov en la misma sala. pic.twitter.com/epNaOXBUBm — MonitoresMultimedia (@MonitorEsMultiM) May 20, 2023

De acuerdo con el medio local Norte Digital, la policía de Ciudad Juárez reveló que en total fueron cuatro bombas caseras, y sí, sólo una hizo explosión pero de forma parcial, esto debido a que todas presentaban fallas en su fabricación.

Dos de las cuatro bombas fueron halladas en la butaca 2, fila J, de la sala 7 del cine en Gran Patio Zaragoza. Una más estaba en las escaleras de la misma fila y la última —cuyo recipiente se encontraba derretido por la detonacion parcial—, estaba una fila más adelante.

Por fortuna no hubo heridos

La buena noticia dentro de este terrible suceso, es que no hubo personas lesionadas. Las autoridades de Ciudad Juárez reportaron que no hubía indicios de balas o sus restos, descartando detonaciones por arma de fuego, y el artefacto explosivo no causó daños mayores.

Las bombas caseras halladas en el cine tenían navajas, clavos y ácido. Lo peor es que no sería la primera vez que sucede algo así: según el testimonio de una usuaria de Twitter, el pasado 14 de abril también se encontró un explosivo en otro cine.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguna autoridad de Ciudad Juárez ni la empresa del cine han emitido algún comunicado oficial sobre las bombas halladas en la sala.