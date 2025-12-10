Lo que necesitas saber: Al dar a conocer sobre la emisión del Bono Verde, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México es pionera en emisiones de deuda responsable desde 2003.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció este 9 de diciembre la emisión del Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores… algunos dicen que es una deudota tamaño caguama, otros que se trata de una forma de inversión. Así está más o menos la cosa.

Captura de pantalla

¿Qué es un Bono Verde y cual valor alcanzó para el gobierno de la CDMX?

De acuerdo con medios especializados, como El Economista, los bonos verdes son instrumentos financieros de deuda. Algo parecido a los bonos tradicionales… peeeeeero con la particularidad de que el dinero que se obtiene de su emisión está destinado, exclusivamente, al financiamiento de proyectos ambientales.

Así que, retirando la parte bonita del medio ambiente, el bono que se acaba de emitir para el gobierno de la CDMX no es más que un título de deuda que habrá de pagarse a los inversores que le entren al asunto. De ahí que, al anunciar el bono verde, Brugada presumió que la emisión de éste confirma la confianza de inversores en la ciudad de México…

Emisión Bono Verde en BMV / Foto: @ClaraBrugadaM

Confianzota, más bien. De acuerdo con lo informado por Clara Brugada, el bono verde que se emitió en la Bolsa asciende a 3,000 millones de pesos… y puede calificarse como “el más grande en la historia de la Ciudad de México”.

¿En qué invertirá el gobierno de la CDMX este Bono Verde?

“De esta forma, se obtiene el financiamiento que destinaremos directamente a proyectos estratégicos de inversión para avanzar en una ciudad más limpia y verde”, explicó la jefa de gobierno de la CDMX.

Y bueno, básicamente el mentado bono verde será utilizado en… pues no podía ser en otra cosa: proyectos sustentables, como el Cablebús. De hecho, con el dinero que el financiamiento se construirán dos líneas más del proyecto de movilidad: las líneas de Cablebús Álvaro Obregón-Magdalena Contreras y Milpa Alta-Tláhuac.

Bueno, nomás se mencionó el Cablebús, sin embargo, se prevé que el dinero del Bono Verde sirva para echarle a más sistemas de movilidad. Y todo va con la intención de que, para 2030, en la CDMX se reduzcan en 35% las emisiones contaminantes.

No es la primera vez que se emite un Bono Verde para el gobierno capitalino. En 2016 se emitió el primero… es más: la CDMX fue la primera ciudad de Latinoamérica en recurrir a este tipo de financiamiento.

El Bono Verde emitido esta ocasión quedó a tasa fija de 9.3% a un plazo de 10 años y obtuvo calificación AAA de Fitch Ratings y HR Ratings.