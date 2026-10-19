Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se fueron a debate, previo a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

Lo que necesitas saber: Se trató del primer debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentaron en un primer debate en el que cada candidato aprovechó para lanzar descalificaciones y convencer a la gente de que vote por cada uno de sus proyectos políticos.

Se trata del primer debate en toda la jornada electoral —en la primera vuelta no se armó nada—, organizado por la cadena de t.v Rede Bandeirantes (Band) y el periódico Estadão.

Foto: Band Jornalismo.

Elecciones en Brasil: El primer debate entre Lula y Bolsonaro

Ok, el debate se transmitió el 18 de octubre. Duró casi 2 horas y fue una oportunidad tanto para el Partido de los Trabajadores como el Partido Liberal —el primero abandera a Lula da Silva y el segundo a Flávio Bolsonaro— para llamar al voto de 33 millones de personas que no se lanzaron a votar en la primera vuelta de las elecciones en Brasil.

Lula da Silva, Flavio Bolsonaro | Foto: Graciela López-Cuartoscuro/ Redes sociales

Para no hacerles el cuento largo, el formato de este debate fue un cara a cara, lo que permitió a los candidatos desplazarse por el foro, mientras se cuestionaban el uno al otro. Con turnos para réplicas y contrarréplicas.

¿Qué dijeron?

Los temas fueron desde la seguridad hasta la economía y laborales. Una de las cosas que llamó la atención de medios internacionales fue la promesa de Flávio Bolsonaro —hijo del hoy preso Jair Bolsonaro— de crear el llamado Ministerio de la Prosperidad.

Que resultaría ser una alusión a la teología de la prosperidad o el evangelio de la salud y la riqueza o del éxito.

Bolsonaro también prometió mano dura contra el narcoterrorismo y se aventó un dato engañoso, dudoso:

Supuestamente, el 73% de las personas que están en prisión vota por el Partido de los Trabajadores. ¿La respuesta?

Foto: Band Jornalismo.

Lula dijo que incluso iba por el apoyo del 100% de los prisioneros incluido Jair Bolsonaro —quien está en prisión, sentenciado a 27 años por intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula aprovechó que el Senado de Brasil acaba de aprobar la semana laboral de 5 días para preguntar a Bolsonaro si, en caso de que él llegara a ganar la Presidencia, mantendrá esa política. Bolsonaro evitó responder.

Acá les dejamos la transmisión del debate entre Lula y Bolsonaro para que le echen un buen ojo: