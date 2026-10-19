De gira en Campeche, el 18 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno modernizará el sistema de salud público de México.

Lo que necesitas saber: De gira en Campeche, el 18 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno modernizará el sistema de salud público de México.

Chance a algunos esto les recuerde la clásica promesa que AMLO hizo en su sexenio: contar con un sistema de salud público como el que tiene Dinamarca. Y en esta ocasión le tocó a Claudia Sheinbaum prometer una solución.

Sobre todo en contexto de las movilización de los trabajadores del IMSS que piden que el gobierno resuelva la gran bronca de desabasto de medicinas en los hospitales del Instituto, así como contratación de más personal y el aumento salarial.

Foto: Presidencia.

“Me canso ganso que vamos a modernizar el sistema de salud”: Sheinbaum

De gira en Campeche, el 18 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno modernizará el sistema de salud público de México.

Y aplicó una de las frases más populares de AMLO: “me canso ganso”. ¿Qué dijo?

“Estamos en la era del WhatsApp, de la inteligencia artificial, de las plataformas, de la logística. Bueno, ¿cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud? Y como decía el presidente López Obrador, ‘me canso, ganso’ que vamos a modernizar todo el sistema de salud, es como una revolución, nada más que es digital”.

Foto: Presidencia.

Por lo pronto, la presidenta está preparando reuniones con directores, médicos y médicas de distintos hospitales para escuchar de viva voz las grandes broncas en el sistema de salud público.

Esto sucederá los fines de semana durante sus giras por distintos estados —de hecho, Claudia Sheinbaum ya comenzó a visitar clínicas de hospitales públicos, donde, dijo, la burocracia es una de las principales causas de las broncas en el servicio de los hospitales.

Sheinbaum explicó que hasta el momento ha escuchado a gente quejarse por el desabasto de medicinas, de personal médico y equipos.

Así que el resultado es la gira que llevará a cabo en los estados donde están las clínicas del IMSS-Bienestar.

Digitalizar los procesos

Sheinbaum dijo que su gobierno apostará por la digitalización de los procesos para romper con la burocracia. ¿Cómo lo hará?

Con su equipo de transformación digital y convocando a egresados de instituciones públicas tipo la UNAM, el IPN, la Universidad de Campeche o el Tecnológico Nacional de México. ¿Ustedes cómo ven el plan?

Foto: IMSS-Cuartoscuro.

Hay que recordar que el discurso del gobierno de México pasó de asegurar que ningún hospital que atendía casos de cáncer carecía de medicinas, pese a los reportes, quejas y denuncias ciudadanas, previas a septiembre de 2026; a reconocer que, de manera general, el problema de la falta de medicamentos (en hospitales públicos) persiste.