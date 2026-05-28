Lo que necesitas saber: Con este reconocimiento, el ahora famoso repartidor de Papantla suma no uno ni dos, sino tres años consecutivos obteniendo este premio internacional.

La historia de Braulio Elías Pérez Valencia es de esas que inspiran a perseguir los sueños. El ahora conocido repartidor de Boing en Veracruz se volvió toda una sensación de internet tras haber ganado el primer lugar en la categoría “Mejor Poema Extranjero” en un certamen internacional de poesía.

Braulio Elías Pérez. // Foto: Redes sociales.

Repartidor de Boing gana premio internacional de poesía

Bien dicen que los sueños se hacen realidad. El repartidor de Boing en Veracruz, Braulio Elías Pérez Valencia, se volvió recientemente tendencia en redes debido a que a sus 55 años logró ganar un premio internacional de poesía.

Se trata del primer lugar en la categoría “Mejor Poema Extranjero” dentro del concurso XVIII Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana”, gracias a su obra “Escuché mi nombre”.

Con este reconocimiento, el ahora famoso repartido de Papantla suma no uno ni dos, sino tres años consecutivos obteniendo este premio internacional… poniendo en alto el nombre de México.

Ganadores de concurso de poesía internacional // Foto: Redes sociales.

En busca de apoyo para poder recibir su reconocimiento… en Italia

Pero su historia de superación no termina ahí. Una vez que se hizo viral, se reveló que Braulio Elías ha hecho todo para poder conseguir los fondos suficientes para recoger su premio en Italia el próximo 7 de junio.

Desde vender aguas frescas hasta organizar rifas… el poeta no ha parado de luchar por sus sueños y es ahí donde la comunidad se ha movilizado para apoyarlo.

Y es que, a pesar de todo, no ha logrado reunir lo necesario para cubrir sus gastos de viaje y estancia en Europa, así que tanto habitantes de Papantla como personas de otras partes del país han comenzado a recaudar dinero para apoyarlo.

Sin duda, su historia nos demuestra el talento y la pasión que existe en nuestro país… y esperemos que logre su meta. ¡Mucho éxito, Braulio!