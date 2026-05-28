Lo que necesitas saber: De momento esta solicitud de licencia solo es para la sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo este 28 y 29 de mayo.

Desde que Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y otros funcionarios de nexos con el narco, al senador Enrique Inzunza (uno de los implicados) no se le volvió a ver en las sesiones. Aunque ahora por fin solicitó licencia para ausentarse… aunque solo por dos días.

Senador Enrique Inzunza junto a Rubén Rocha // X:@InzunzaCazarez

Enrique Inzunza pide licencia al Senado por “embestida mediática

Un mes después de no presentarse a sus deberes legislativos, Enrique Inzunza (por fin) solicitó licencia para separarse de su cargo y ausentarse de las sesiones.

Mediante sus redes sociales, el senador informó que esta decisión ocurre debido a una embestida mediática en su contra de parte de medios de la derecha y personeros.

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”, se lee en el post.

Y ni se emocionen. De momento esta solicitud de licencia solo es para la sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo este 28 y 29 de mayo.

Pero… ¿Quién entra en su lugar?

En el mismo mensaje, el senador anunció que quien entrará como su suplente para estas sesiones será Omar Alejandro López Campos, político con vínculos cercanos con Rubén Rocha.

Eso sí, como era de esperarse, el aviso de su solicitud de licencia causó enojo en algunos legisladores. Tal fue el caso de la senadora del PRI, Carolina Viggiano, quien lo acusó de ser un “verdadero farsante” y pertenecer a una “narcobancada”.