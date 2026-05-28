Lo que necesitas saber: La Cámara de Diputados aprobó la Ley Monreal que va para el Senado.

Antes de que arranque el Mundial 2026, la Cámara de Diputados despachó en corto un par de iniciativas relacionadas con las elecciones. Entre ellas, la llamada Ley Monreal que no es otra cosa que una propuesta para anular una elección en caso de intervención extranjera. Y eso ya fue aprobado.

Sí, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el diputado de Morena Ricardo Monreal para anular las elecciones por injerencia extranjera, aunque pasó al Senado con unos cambios que aquí se los contamos.

Foto: FOX

Diputados aprueban la Ley Monreal

Pueeeees… los diputados y las diputadas se aventaron una discusión maratónica de casi 24 horas para votar con 307 votos a favor y 128 en contra (y una abstención) la iniciativa de Monreal.

En pocas palabras, lo que aprobaron es que una elección puede ser anulada en caso de que se demuestre que hubo intervención extranjera —en distintas modalidades— y que influyó en los resultados de la votación.

Foto: @RicardoMonrealA

Esta iniciativa cambia el artículo 41 de la Constitución. Y, ¿en qué quedan los cambios? La nulidad se aplica a la intervención —comprobada— de personas, organizaciones y gobiernos extranjeros que, va de nuevo, influyan en las preferencias electorales o los resultados de las elecciones.

Los cambios en la Cámara de Diputados

Aunque la idea quedó, la Cámara de Diputados no aprobó tal cual la iniciativa de la Ley Monreal, ya que la original indicaba la nulidad cuando hubiera una intención de influir en las preferencias o en los resultados de las elecciones.

Con los cambios de la Cámara de Diputados, el punto es que esta internvención extranjera debe comprobarse.

O sea, “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera”. Además de que contempla una sanción.

Foto: comunicacionsocial.diputados.gob.mx.

Monreal explicó que si bien el artículo 40 prohíbe la intervención extranjera en cuestiones internas de México, no aplica una sanción y que por eso es importante la reforma (o los cambios) al artículo 41 para considerar sanciones.

Foto: @Mx_Diputados

Para la oposición, esta iniciativa traerá más broncas que soluciones. ¿La razón? Su ambigüedad porque, señala, hasta un meme podría ser considerado como una especie de intervención extranjera. ¿Ustedes qué opinan?