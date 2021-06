Cae puente peatonal en Washington y se reportan seis heridos

No solo en la Ciudad de México: Este miércoles 23 de junio, se reportó la caída de un puente peatonal en Washington D.C., en Estados Unidos. Sí, de acuerdo con medios locales, este accidente que ocurrió en DC-295, al norte de la Interestatal 295, dejó al menos seis personas heridas.

De acuerdo con NBC Washington, en DC-295 colapsó un puente peatonal, lo que dejó al menos seis personas heridas y también un camión atrapado que empezó a derramar combustible. Al respecto, autoridades locales señalaron que trasladaron a cuatro personas a hospitales con heridas y que otras dos solo fueron evaluadas.

Algunas imágenes muestran como el puente peatonal cayó sobre tres carriles de la carretera de Washington: escombros, losas de hormigón y cercas metálicas sobre varios automóviles. De hecho, en fotografías y videos se puede apreciar que al menos dos vehículos quedaron atrapados bajo la estructura y de un gran letrero que indica la salida de Benning Road.

Además, bajo los escombros del puente, también se encontró un camión que comenzó a presentar una fuga de combustible.

En un inicio, bomberos locales indicaron que revisaron bajo el puente y que no había nadie atrapado, aunque luego rectificaron e informaron primero de tres personas con lesiones menores. El colapso de esta enorme estructura provocó que se detuviera el tráfico, dijo también la Coordinación de Operaciones de Transporte del Área Metropolitana (MATOC).

Por esta razón, explicaron que el tráfico en dirección norte se desviaba a Nannie Helen Burroughs Avenue y el tráfico en dirección sur se desviaba a Eastern Avenue.

Hasta el momento no se sabe que pudo haber provocado el colapso de este puente peatonal en DC-295, que conectaba Polk Street NE con el lado occidental de Kenilworth Avenue NW, cerca de Douglas Street NE.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe

— DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021