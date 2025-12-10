Lo que necesitas saber: Todo más unificado, dice el gobierno de Trump para justificar el no uso de Calibri en comunicaciones del servicio Exterior... no le hace que dicha fuente sea de más fácil lectura para personas con problemas de vista.

A todo se le encuentra si se le busca y es el caso de Marco Rubio… pues resulta que el secretario de Estado de Estados Unidos ordenó a funcionarios de gobierno regresar al uso de la tipografía Time New Roman, en lugar de la Calibri. Cosa de nada para unos, pero que, según parece, va con tintes de rechazo a la inclusión.

Marco Rubio. Foto: Joe Raedle-Getty Images.

Diferencias entre Calibri y Times New Roman

De acuerdo con medios estadounidenses como el New York Times, Rubio solicitó a diplomático de su país ya no usar en sus comunicaciones oficiales la fuente Calibri, la cual se comenzó a utilizar por decisión de su predecesor Antony Blinken… y no nomás por creer que se veía “chida” la letra, sino porque esta es más accesible para personas con discapacidad visual.

Según los especialistas, la fuente Calibri tiene ciertas características que facilitan su lectura para quienes tienen problemas de vista. Una de ellas, no contar con decorados angulares… otra, ser la fuente predeterminada de productos Microsoft.

Fuente Calibri / Imagen: Wikipedia

De acuerdo con el diseñador Axel Contreras, los “patines” (o sea, la serifas) dificultan la lectura y también los diferentes “pesos”, es decir, el contraste entre las líneas de la letra.

Algunas partes de la tipografía son muy delgadas y, eso, en tamaños pequeños hace más difícil la lectura… caso contrario de la Calibri, que es redondita.

TImes New Roman / Imagen: WIkipedia

Para mostrar una voz unificada, dice Trump

Al explicar la orden de regresar a la fuente Times New Roman, Marco Rubio acusó que la decisión de Blinken de usar Calibri fue “irresponsable”…

En el cable citado por CNN, Rubio señala que el regreso a Times New Roman es “para restaurar el decoro y el profesionalismo en los productos escritos del Departamento y abolir otro programa irresponsable de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad”.

De acuerdo con el medio estadounidense, la medida tipográfica se alinea con la decisión de Donald Trump de mostrar “una voz” en el servicio exterior… una voz unificada.