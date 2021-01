Desde que la vacuna contra el COVDI-19 llegó a México, el Plan Nacional de Vacunación presentado por las autoridades marcó como prioridad al personal de salud que estaba atendiendo o en contacto con pacientes COVIDhttps://www.sopitas.com/tag/sos-coronavirus/. Lamentablemente nos hemos enterado que esto no siempre es así.

Por medio de un video publicado y difundido en redes sociales, Daniel Guadarrama, camillero suplente del ISSSTE en Tepic, denunció que a pesar de estar en riesgo no le tocó vacuna.

El camillero afirma que tiene más de ocho años trabajando para el ISSSTE y que desde que empezó el COVID tenía la ilusión de que cuando llegaran las vacunas le tocara una para protegerse. Pero esto no fue así.

Quema camillero del #ISSSTE Tepic su uniforme y renuncia como protesta al no recibir vacuna

“No vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador”, expresó Daniel Guadarrama, camillero suplente@ISSSTE_mx#COVID19https://t.co/N3sMr5KehY pic.twitter.com/o1SR4ljPIl

— Ríodoce (@Riodoce_mx) January 15, 2021