¿El extracto de cannabis puede ayudar a prevenir y tratar el COVID? Acá te contamos

Desde que el virus COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial, la carrera de las farmacéuticas para obtener una vacuna efectiva corrió a la par de la investigación para encontrar una terapia que prevenga o trate la enfermedad de manera adecuada.

Un estudio recientemente publicado demostró que dos ácidos extraídos de la cannabis pueden ser funcionales para prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2, ademas de evitar que la infección se vuelva grave en una persona infectada.

¿Cómo está eso del cannabis para la COVID-19?

El estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, fue publicado recientemente en el Journal of Natural Products.

A grandes rasgos explica que como un complemento a las vacunas contra COVID que ya existen, hay agentes terapéuticos de molécula pequeña que son necesarios para tratar infecciones por el síndrome respiratorio agudo-severo provocado por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.

Vámonos por partes. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN en sentido positivo que como característica principal tiene picos en forma de corona en la superficie externa.

Este virus tiene hebras de ARN que codifican las 4 proteínas estructurales principales: espiga, envoltura, membrana y nucleocápside.

Cuando un virus llega al cuerpo humano, la proteína de pico visual del virus se une al receptor de la superficie de las células humanas (a la enzima convertidor de angiotensina-2). Este paso es crítico durante la infección de las células humanas y es importante mencionar que esta encima se encuentra de forma abundante en las células endoteliales de los pulmones, arterias, corazón, riñones e intestinos.

El Dr. José Javier Elizalde González, jefe del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nos explica los cuatro principales procesos que se registran cuando el virus entra al cuerpo.

Primero se registra un efecto tóxico hacia las células cuando el virus se une a sus receptores específicos. Luego se da una desregulación del sistema e inflamación de los tejidos. Posteriormente hay un daño grave a las células endoteliales que recubren por dentro a los vasos sanguíneos y finalmente una desregulación del sistema inmune general.

Regresando al asunto del cannabis.

La idea era utilizar compuestos que bloquearan la interacción entre el virus y el receptor. Se encontró que dos cannabinoides (el ácido cannabidiolico CBDA y el ácido cánnabigérólico CBGA) bloquean la infección de las células epiteliales humanas.

Es más, lo que es mejor, los dos cannabinoides bloquean la infección del virus vivo SARS-CoV-2 original de las variantes preocupantes, incluidas la Alfa y Beta.

¿Y no es ilegal?

No. Estos cannabinoides no son sustancias controladas derivadas del cannabis como el THC, que es el ingrediente psicoactivo de la marihuana y es lo que no se permite consumir así como así.

Los extractos del cannabis se han utilizado en seres humanos como tratamiento terapéutico en varias enfermedades.

Eso así, que estos dos cannabinoides funcionen como tratamiento terapéutico para evitar la infección o para evitar que se haga grave no significa que sean la solución para terminar con el COVID. Puede consumirse pero sin que sustituya a las vacunas o a cualquier tratamiento médico para tratar los síntomas de la infección.