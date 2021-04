Susto en el Capitolio: Atropellan a policías de la entrada y se desata emergencia

ACTUALIZACIÓN: Después de los incidentes, cerca de la 1:30 de la tarde, la policía del Capitolio confirmó el Saldo del incidente esta mañana en las afueras de la sede del Congreso de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa señalaron que en el incidente, un hombre embistió con su auto a los policías, se bajó con un cuchillo y fue abatido en la emergencia. Al final del altercado murió el atacante, falleció un policía y hay otros dos agentes heridos. La bandera del Capitolio vuela a media asta.

UPDATE: Here is the latest information. pic.twitter.com/GOVaMv8EXk

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021