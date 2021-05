Ay… Carolina del Sur aprueba el fusilamiento para condenados a muerte

Jijo.. Recientemente la Cámara de Representantes del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, votó por mayoría incluir el fusilamiento como uno de los métodos de ejecución que tienen disponible en el estado para las sentencias de muerte.

¿Por qué? Hay una escasez de los químicos necesarios para la inyección letal y el gobierno ha tenido que retrasar hasta las últimas instancias una serie de ejecuciones por ello. La ejecución con la inyección letal es la primera opción cuando de sentencias de muerte se trata en ese estado.

Si este proyecto es aceptado por el Senado, que se espera sea así, y por el gobernador, entrará en vigor de inmediato.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, explicó que esta medida es un paso hacia adelante para brindarles a las familias y seres queridos de las víctimas la justicia que se les debe. “Firmaré esta legislación tan pronto como llegue a mi escritorio”, escribió.

Esto significa que ya es un hecho.

The S.C House has given second reading to a bill that will restore the state’s ability to carry out the death penalty.https://t.co/UXdMWpCu4D

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) May 5, 2021