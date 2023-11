“El cáncer no dio tregua”: La carta del senador Juan Pablo Adame desde cuidados paliativos

Lo que necesitas saber: Este 29 de noviembre se escuchó en el Senado una carta de Juan Pablo Adame, el senador que ha luchado contra el cáncer.

¿Alguna vez han pensado en cómo se siente tomar un vaso de agua fría? Esta es la reflexión con la que Juan Pablo Adame comienza la emotiva carta que le manda al Senado: “el cáncer no dio tregua y ahora toca entrar a cuidados paliativos“.

Juan Pablo Adame chambeó como diputado entre 2012 y 2015, además de senador por un día en septiembre pasado.

Foto: Senado de la República

El senador Juan Pablo Adame entró a cuidados paliativos

Este 29 de noviembre la senadora Josefina Vázquez Mota leyó una carta escrita por Juan Pablo Adame, en la que anuncia que el cáncer no cedió por lo que entró en la etapa de cuidados paliativos, mismos que lleva a cabo desde su casa.

“Mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio. Sé que me acompañarán con sus oraciones, pensamientos y con todo el amor que me han dado hasta el día de hoy a mí, a Eli, a María, a Rodrigo y a Inés“.

“Vaso de agua fría”.



Así tituló @JuanPabloAdame el mensaje que hoy leyó @JosefinaVM ante el pleno del @senadomexicano para informar que el cáncer no cedió y él entra a cuidados paliativos.



? pic.twitter.com/9TCWRgQT9J — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 29, 2023

En septiembre de este 2023, Juan Pablo Adamé tomó protesta como senador, por un solo día, luego de que Miguel Ángel Mancera pidiera licencia.

Juan Pablo Adame Alemán está registrado como suplente de Mancera, quien es coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Fue diputado federal entre 2012 y 2015 y es originario de Morelos.

En el pleno, presentó una iniciativa para otorgar un apoyo económico para las familias que tienen un paciente con cáncer. Además propuso un punto de acuerdo para pedir más recursos para las personas con cáncer.

“El cáncer volvió, he sobrevivido a 3 cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, dijo en el pleno del Senado mientras todos los legisladores aplaudían.

Adame Alemán es miembro del PAN desde 2006. Trabajó como coordinador de formación de jóvenes y coordinador general de la Secretaría Estatal del partido en Cuernavaca, Morelos.

En abril de 2022, por medio de sus redes sociales, Juan Pablo Adame anunció que tenía cáncer, enfermedad de la que se enteró después de meses de tener un dolor en el estómago.

Foto: @JuanPabloAdame

Foto: @JuanPabloAdame

