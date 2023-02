Y mientras el exalcalde de la Benito Juárez, Christian Von Roehrich, sigue en fuga para no responder por las acusaciones que lo vinculan con la trama conocida como “El Cártel Inmobiliario”, su hermana ya fue detenida. Todo indica a que también tuvo participación en ese “asuntito”.

Fue la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) la que dio a conocer la detención de la susodicha. Aunque, nada más la identificaron como Sofía “N”, pronto diversos medios la relacionaron familiarmente con Von Roehrich, indicando que se trata nada menos que de la hermana del exalcalde.

Sofía “N”, hermana del exalcalde de la Benito JUárez / Imagen: @FiscaliaCDMX

De acuerdo con la FGJCDMX, la hermana de Christian Von Roehrich fue detenida en Querétaro. Y este movimiento no solamente es para meter presión a ver si se entrega el exfuncionario… aunque no faltará el malpensado que así lo piense. No.

Según las investigaciones de las autoridades capitalinas, Sofía “N” posiblemente participó “en la comisión del delito de asociación delictuosa, relacionado con caso de corrupción en bienes raíces de Benito Juárez”.

Alcaldía Benito Juárez. Foto ilustrativa: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, insinuó que la detención de la hermana del exalcalde de la Benito Juárez (y todavía legislador local en funcione$$$$, por cierto) se derivó de que dos altos exfuncionarios (que ya enfrentan proceso por este asunto del Cártel Inmobiliario) soltaron la sopa. Ofrecieron “información importante para el caso”, dijo Lara.

La detención de Sofía “N” se da a días de que la exdirectora de Obras de la alcaldía Benito Juárez tuvo la misma suerte. Igual, según dio a conocer la Fiscalía capitalina, por estar involucrada en este entramado de corruptelas en bienes raíces de alto nivel.

Y a ver si para ofrecer información que zafe de este asunto a su carnalita aparece Christian Von Roehrich. De él nada se sabe desde hace algunas semanas, con todo y que se amparó contra la orden de aprehensión que fue girada en su contra.

Según las investigaciones de la FGJCDMX, durante la administración de Von Roerich se autorizaron varias construcciones y trabajos inmobiliarios de manera irregular. Sin embargo, en el PAN acusan que todo se trata de “una persecución política” para restarle la fuerza que tiene el partido para ganar el gobierno de la CDMX en 2024.

Incluso el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dice que es un montaje en su contra… que porque él tiene muchas posibilidades de ser candidato de la oposición y ganar. Y bueno, supongamos que sí es un montaje, pero, ¿para afectarle su camino a la jefatura de la CDMX?… ¿a él? jejeje.