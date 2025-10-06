Lo que necesitas saber: El gobierno de Trump engrosó el número de agentes de ICE, a quienes les permite cubrir su rostro para impedir que se les vincule con las redadas antimigrantes que ejecutan, las cuales son calificadas como violatorias de derechos humanos.

Cuando Trump declaró que Estados Unidos está en “conflicto armado” contra cárteles, fue por algo… o así lo están queriendo narrar en territorio gringo. Ahora, Kristi Noem asegura que los agentes encargados de deportaciones masivas (ICE) son blanco de amenazas de muerte.

Captura de pantalla

Se ofrecen hasta 10 mil dólares por asesinar a agentes ICE

En entrevista con Fox, la secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, denunció que algunos cárteles le han puesto precio a las cabezas de agentes de ICE. Es decir, ofrecen recompensas por ellos. Vivos o muertos.

“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros agentes del orden”, reafirmó Noem en redes sociales, sin dar nombres de los cárteles involucrados.

Kristi Noem, titular de Seguridad de EStados Unidos / Foto: @Sec_Noem

Sin mucha relación que digamos, la titular de la Seguridad Nacional estadounidense mencionó a “la libertad de expresión”… quizás por las protestas a raíz de los operativos para realizar detenciones masivas de inmigrantes. Esto es “el estado de derecho contra la anarquía”, aseguró.

Información de agentes antimigrantes ya circula entre redes criminales, dice Inteligencia

De acuerdo con Kristi Noem, los cárteles ofrecen 2 mil dólares por el secuestro de agentes de ICE y hasta 10 mil por matarlos. Obviamente, con esta información las autoridades de Estados Unidos han apresurado acciones para la protección de los oficiales.

Nueva redada en California // X:@SputnikMundo

Según Inteligencia de Estados Unidos, aunque varios de los agentes de ICE que participan en las detenciones masivas cubren su rostro, sus fotografías ya circulan entre las redes criminales… así ya se sabe contra quién ir.

Y mientras cárteles ofrecen estas supuestas recompensas, Trump sigue desplegando a la Guardia Nacional en ciudades que se oponen a sus políticas antimigrantes. De hecho, lugares como Washington D.C y Chicago ya son consideradas por el gobierno como “zonas de guerra”.