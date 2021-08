Casa de Día Vida Alegre, un espacio donde adultos mayores de la comunidad LGBT+ crean una familia

Según cifras del INEGI, hasta 2020 en México los adultos mayores representan el 12.0% total de la población, muchos de ellos se enfrentan a grandes dificultades en el acceso a la salud y al trabajo, además de vivir un alarmante abandono por parte de sus familias, llegando a ser ignorados tanto por las instituciones como la sociedad, y dentro de este sector, hay uno que además de ignorado suele ser invisibilizado: los adultos mayores LGBT+.

“El adulto mayor LGBTTTI, nadie sabe que existimos. Sí existimos. Somos seres humanos con las necesidades de todo ser humano, y necesitamos ayuda“, nos explica Samantha Flores, una mujer trans, activista y que a partir del 2012 es Presidenta de la Asociación Civil “Laetus Vitae A.C.”, fundadora del primer albergue gratuito para adultos mayores de la comunidad LGBT+, el cual brinda diferentes actividades: cine fórum, talleres, apoyo psicológico, tanatólogico y sobre todo, crea una comunidad aceptante y amorosa para los adultos mayores, ubicado en Avenida Xola 184b, Colonia Alamos, de la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México.

La Casa de Día Vida Alegre, el primer albergue gratuito para personas de la comunidad LGBT+

Para que nos contara un poco más de cómo funciona el albergue y nos diera un recorrido por éste, nos echamos una platicada con la activista Samantha Flores y Arturo Arcos, psicólogo y administrador del albergue.

“Muchos desafíos a los que se enfrentan los adultos mayores LGBT+, son que no tienen familia, suelen vivir por su cuenta, usualmente no tienen pareja y por lo tanto, la Casa Vida Alegre, uno de los aspectos que compensa, es la necesidad de convivencia positiva, donde se refuerce que las personas están bien tanto en su edad, como en su diversidad sexual”, explica Arturo Arcos.

El albergue crea un ambiente seguro, donde las personas que asisten tienen la oportunidad de expresarse, vestirse o nombrarse acorde a su identidad, situación que en muchas ocasiones les es imposible en su vida cotidiana. “En la casa encuentran una comunidad aceptante y amorosa que refuerza de forma positiva quiénes son como personas”, nos cuenta el administrador.

Por su parte, Samantha dice: “Cuando el adulto mayor LGBT+ llega a la tercera edad, es excluido de la familia y tiene que volver al clóset. Si el adulto mayor es olvidado, no existe; somos invisibles”.

El nacimiento de un sueño: Casa de día Vida Alegre

Cuando comenzó la pandemia del VIH/SIDA, Samantha Flores fungió como voluntaria en la casa “Ser Humano”, la cual brindaba atención a personas que vivían con este virus, y donde fueron atendidos tres de sus amigos más cercanos, quienes lamentablemente perdieron la vida. Este suceso marcó el inicio de su activismo en pro de las personas de la comunidad LGBT+.

A partir de su participación en el activismo, Samantha tuvo inquietud de realizar acciones en favor de los adultos mayores y fue cuando en compañía de Jorge de la Rosa, dentro de la Ciudad de México, realizaron una colecta donde reunieron 100 mil pesos, con ayuda de los dueños de establecimientos nocturnos de la ciudad.

“Antes de eso, toqué todas las puertas del gobierno, y nunca me dijeron que no, pero tampoco me dijeron que sí, pero con esos 100 mil pesos y mis amigos antreros, yo me sentí millonaria”, nos cuenta Samantha.

Poco a poco la ayuda comenzó a llegar, Samantha junto a Alex Villalobos entraron a Donadora, donde reunieron 418 mil pesos, con los cuales el sueño de un espacio se vio aún más cerca. Sin embargo, durante su búsqueda, enfrentaron rechazo y homofobia, pues al presentar los papeles y enterarse que se trataba de una asociación LGBT+, les negaron varios lugares, hasta que dieron con su actual ubicación, logrando inaugurarla en 2018, luego de una ardua tarea de remodelación.

“Hace 5 meses se nos presentó otro ángel, Rubén Albarrán, “el gran Tacvbo”, quien trajo ingenieros, albañiles y decoradores, dejando el espacio como lo conocemos ahora”, asegura Samantha Flores.

¿Cómo funciona la Casa de día Vida Alegre?

La tarea realizada por los miembros de la Casa de día Vida Alegre para adultos mayores LGBT+, es un paso fundamental en el futuro de la comunidad LGBT+, pues brinda la posibilidad de garantizar una vejez digna para decenas de personas que en muchos casos, no tienen una alternativa y al mismo tiempo crea comunidad y una familia.

Dentro de la casa, se realizan actividades totalmente gratuitas, gracias a la colaboración de varios voluntarios, quienes desde diferentes formaciones brindan apoyo psicológico, orientación espiritual, actividades físicas, apoyo jurídico, un cine club y club de lectura. Sumando a esto, abrieron talleres de actividades productivas, que les brindarán herramientas para vender productos y generar un ingreso.

“Con el tiempo, se acercaron personas y montamos un comedor comunitario, que permitió ayudar a las personas con una alimentación de calidad, aunque por desgracia con la pandemia tuvimos que cerrar”, nos cuenta Arturo Arcos.

Con motivo de la pandemia por COVID-19, desde 2020 las actividades del albergue fueron detenidas, para evitar exponer a sus visitantes, sin embargo, se sigue en contacto con las personas y se les apoya con despensas y donaciones que llegan a Vida Alegre. Actualmente se trabaja en estrategias para regresar de manera segura a las actividades.

¿Cómo ayudar al albergue?

Existen dos formas de ayudar a la Casa de Día Vida Alegre, una de ellas es con donaciones directas de despensas y artículos de higiene, los cuales son coordinados directamente con el equipo del albergue, através de sus redes sociales Vida Alegre – Lateus VITATE en Facebook y @laetusvitae en Instagram.

Otra manera es por medio de donaciones económicas en transferencias o depósitos bancarios en los siguientes datos:

Una casa abierta a todos

Aunque en un principio el proyecto estaba planeado para mayores LGBT+, actualmente el albergue está abierto a todo tipo de personas, “la casa está abierta a todos, pues tratamos de remediar dos problemas muy importantes que no tenemos solo nosotros, tiene toda la humanidad que es la soledad y el abandono”, afirma Samantha.

Espacios como la Casa de día Vida Alegre son de suma importancia, pues brindan una familia a un grupo que enfrentó rechazo, violencia y anonimato, haciendo que sus miembros ¡brillen de nuevo!