Datos que son verdaderamente brutales. Cuando un niño, niña o niñe nos dice que fue o es víctima de algún tipo de maltrato, agresión o violencia sexual es fundamental creerles y hacerles sentir que cuentan con una red de apoyo emocional.

De acuerdo con un nuevo reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, aproximadamente 7 de cada 10 casos de abuso sexual infantil que se denunciaron en la Línea de seguridad fueron cometidos por un familiar de la víctima.

Y todavía peor: el 72% de los ataques ocurrieron en el hogar, el lugar en donde los menores deberían sentirse más seguros.

Foto Ilustrativa: Cuartoscuro

Abuso sexual infantil

Toda esta información fue obtenida por el Consejo a partir del análisis de los reportes que se reciben por medio de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza. La pandemia de COVID-19 llegó a México en 2020. Durante ese año se registraron 80 reportes de abuso sexual infantil en la Ciudad de México.

Un año después, el 2021, fueron 477, un aumento de 498%. En lo que va del 2022, hasta el mes de abril, se registran 113 reportes, que ya es más de lo que se registró en todo el 2020.

En el 90% de los reportes, 9 de cada 10, se trata de una niña aunque esto no indica directamente que los niños son menos abusados. También podría ser resultado de la cultura machista que apoya y empuja estereotipos de que los “niños no lloran y no se quejan”.

En casi el 30% de los casos que se acercan al Consejo, no se quiere presentar una denuncia formal porque no cuentan con el respaldo familiar, temen que su familia no les crea o protejan al agresor, o también que sientan un apego emocional con el victimario.

De acuerdo con el análisis del reporte, el 28.5% de las víctimas atendidas fueron atacadas cuando tenían entre 7 y 11 años, mientras que el 22.9% cuando tenía entre 12 y 15 años. El 2.9% sufrieron de abuso sexual infantil cuando tenían entre 0 y 3 años.

Repetimos. Es sumamente grave que el 72% de los abusos contra menores ocurran en sus hogares. Los principales agresores son conocidos de la familia, tíos, primos, padrastros, abuelos y hermanos.

Y ojo acá. Algunas de las principales razones por las que los niñes no denuncian el abuso sexual es que la mamá protege al agresor, la familia protege al agresor, no les creen cuando hablan del tema, tienen miedo del agresor, tienen culpa o temor del qué dirán, etc.

Mucho ojo con eso, la familia tendría que ser el primer círculo de apoyo para los niñes.

¿Cuáles son algunas señales de abuso sexual infantil?

Aunque las señales en los casos de abuso sexual infantil son muy variadas y se manifiestan con múltiples conductas, existen algunas generales que pueden servir para estar alerta y actuar de inmediato si se identifican.

Cambios de conducta repentinos, conductas agresivas, retraimiento, baja autoestima, ataques de ira ante incidentes menores o por el contrario, excesiva cordialidad con extraños.

Los niños que son abusados sexualmente también pueden mojar la cama, tener pesadillas recurrentes, expulsión involuntaria de heces, así como la búsqueda de afecto e intentos frecuentes por llamar la atención.

Hay que poner especial atención cuando el menor expresa no querer ir a algún lugar en específico o no quiere estar cerca de alguna persona. No en todos los casos se trata de maltrato o abuso pero siempre es mejor estar pendiente de las señales y actuar.

Foto: Vix

En todo caso el Consejo de Seguridad Ciudadana tiene una línea de seguridad y un chat de confianza por WhatsApp a nivel local y nacional que ofrece ayuda psicológica y asesoría jurídica las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Toda la información es completamente confidencial.