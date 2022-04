Casos de Hepatitis en niños prenden las alertas en Europa; es de origen desconocido

Autoridades de Europa se encuentran alertas por diferentes casos de hepatitis en niños y niñas ya que son de origen desconocido. De hecho, en España ya identificaron a tres menores de edad contagiados con esta enfermedad aguda severa.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), dio a conocer que se registraron algunos casos de hepatitis aguda en niños durante las últimas semanas en Reino Unido, pero lo que más le llamó la atención a los expertos de Europa, es que estos contagios son de origen desconocido.

Además, la organización europea explicó en su reporte que el cuadro clínico en estos casos que han identificado es de una hepatitis aguda grave con transaminasas muy elevadas, que a menudo se presenta con ictericia y en ocasiones precedida por síntomas gastrointestinales como vómitos en niños de hasta 16 años de edad.

Como les contábamos antes, lo que ha encendido las alertas en la organización europea es que desconocen el origen de estos casos de hepatitis, pues indican que los virus comunes que pueden causar esta enfermedad, en sus distintas versiones (virus A, B, C, D y E), no se han detectado en ninguno de los casos. De hecho, también han descartado las causas más comunes, como antecedentes de viajes.

Igualmente, de acuerdo con información de Europa Press, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid identificó tres casos aislados de niños infectados con esta hepatitis de origen desconocido. Al respecto informaron que se trata de tres menores de entre dos y siete años de edad originarios de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Lo más triste es que estos casos han requerido hospitalización en un centro de salud de Madrid y uno de ellos ya necesitó un trasplante hepático. La buena noticia es que los tres niños han evolucionado favorablemente, según la Consejería de Sanidad.

#JustPublished:

Increase in acute #hepatitis of unknown origin among children – #UnitedKingdom.

More details: https://t.co/HJe8STJrWZ

— ECDC Outbreaks (@ECDC_Outbreaks) April 13, 2022