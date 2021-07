El caso de Cecilia: Un choque, un sujeto supuestamente ebrio y ningún detenido

Este es otro de esos casos que nos ponen la piel chinita y nos da color de estómago de coraje. El 18 de julio pasado Cecilia aprovechó la hora de comida en su trabajo para ir a comer con su familia, sus dos hijos y su esposo, que estaban de vacaciones en Tulum, Quintana Roo.

Ellos viven en Playa del Carmen pero como a Cecilia no le dieron permiso de irse de vacaciones en su trabajo, tomó su camioneta para al menos comer con su familia. En la carretera federal Playa del Carmen-Tulum un sujeto, en presunto estado de ebriedad, la impactó de frente.

Cecilia está en espera de las cirugías que necesita porque sus piernas y cadera tienen varias fracturas, pero el sujeto responsable del choque no fue detenido en el lugar y está prófugo.

¿Por qué no lo detuvieron?

Irregularidades en el caso

Para que nos contara un poco más de lo que ocurrió aquel domingo, Sopitas.com platicó con Samari, hija de Cecilia, quien por medio de redes sociales hizo un llamado a sus seguidores para ayudarle a su familia a encontrar al responsable de este choque.

Samari nos cuenta que fue al rededor de las 3 de la tarde, del 18 de julio (día del accidente), cuando le marcó un oficial de la Guardia Nacional para avisarle que su mamá había tenido un choque. La familia inmediatamente se movilizó y pidió un taxi del hotel en donde se encontraban para ir al lugar de los hechos.

Al estar esperando el taxi, el oficial vuelve a llamarle para informarle que los bomberos lograron sacar a su mamá de la camioneta y que la estaban trasladando a un hospital en Playa del Carmen, esa es la razón por la que la familia ya no llegó al lugar del choque sino al hospital.

Es importante mencionar que el choque no fue solamente con la camioneta de Cecilia, sino con varios automóviles, entre ellos un taxi de Tulum. De acuerdo con lo que les explicaron las autoridades, el carro que venía de Tulum con dirección a Playa del Carmen salió de su carril e impactó del lado del conductor en la camioneta de Cecilia, por lo que el motor se metió hasta su asiento y sus rodillas llevaron el impacto.

Cecilia tiene 5 fracturas, dos heridas expuestas en sus rodillas, el fémur de la pierna izquierda tiene tres fracturas, tiene una fractura en el fémur derecho casi llegando a la rodilla y una fractura en la cadera, del lado izquierdo.

“Mi mamá es un milagro, mi mamá la verdad está viva de milagro. El pronóstico es grave pero no es negativo, como cualquier cirugía es peligrosa pero está respondiendo, jamás perdió el conocimiento, siempre pudo hablar, ella no recordaba mucho de lo que pasó pero sabía que la habían chocado y que ella no tuvo la culpa”, cuenta Samari.

¿Por qué no lo detuvieron?

Cuando el oficial de la Guardia Nacional llamó a Samari para informarle del accidente de su mamá, le dijo que el responsable probablemente estaba en estado de ebriedad, información que más tarde le reafirmó por medio de audios enviados por WhatsApp, audios que fueron borrados por el oficial más tarde.

En el lugar del choque solo estaba la Guardia Nacional, los Bomberos y los paramédicos, nunca llamaron a la policía de Tránsito ni detuvieron al responsable. El mismo domingo, el papá de Samari acudió a la Fiscalía para saber en dónde estaba el sujeto en cuestión o lo que había pasado, pero no había carpeta de investigación. Nada pasó en las primeras 24 horas.

En las fotos que la familia tiene del choque aparecen las placas del vehículo que chocó a los demás, placas que se buscaron en el Registro Público Vehicular y no están registradas.

Actualmente la familia está siendo apoyada por personal de la Fiscalía del municipio de Solidaridad, ya tienen el nombre del sujeto responsable, que al parecer ha estado involucrado en al menos 3 choques anteriormente, y están en proceso de demanda.

Pero el sujeto sigue prófugo y las preguntas de las irregularidades en las primeras 24 horas después del accidente aún no tienen respuesta.