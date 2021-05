Cientos de heridos tras enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en mezquita de Jerusalén

Reportan más de 300 heridos luego de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes. Si, según información de la Media Luna Roja, de todas estas personas heridas, más de 200 tuvieron que ser hospitalizadas después de choques en la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén.

De acuerdo con información de El País, la violencia ha incrementado durante este mes de Ramadán en Jerusalén, por lo que este lunes se reportaron 305 heridos, de los cuales más de 200 fueron hospitalizados tras enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes, según datos de la Media Luna Roja.

Insane. Israeli security firing tear gas & stun grenades **inside** Al Aqsa Mosque, the third holiest site in Islam.

Footage from this morning (May 10) as clashes continue in Jerusalem, on eve of Ramadan:

pic.twitter.com/Tlz9QndJtg

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 10, 2021