Lo que necesitas saber: De acuerdo con medios locales de El Paso, nunca se había visto algo como lo de ahora... sólo en el 11-S. Aunque especialistas aseguran que esta medida no tiene precedente.

Una medida que, definitivamente, hizo levantar la ceja a más de uno, sobre todo, por tratarse de un punto tan cercano a la frontera México-Estados Unidos. Pero así como se impuso sin decir “agua va”, así se levantó

¿Por qué o qué? Sólo avisos que se prestan a la especulación y a los que medios han abonado con informes obtenidos de fuentes. En fin, como sea el espacio aéreo cercano al aeropuerto de El Paso, Texas quedó cerrado sólo por unas horas. Ahora, todo sigue en normalidad (aparentemente).

Aeropuerto de El Paso / Foto: Facebook/ElPasoInternationalAirport/

No existe amenaza para la aviación comercial: FAA

Horas después de informar el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, la Administración Federal de Vuelos de los Estados Unidos (FAA) anunció que la medida se levantó.

“No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad“, aseguró la FAA, luego de sólo haber informado que el inesperado cierre aéreo se había decidido por “razones de seguridad”.

Espacio aéreo de EEUU / Foto: X U(@FAANews)

Restricción fue para todos los vuelos… TODOS

En las primeras horas del 11 de febrero, se anunció la medida en las redes sociales del propio aeropuerto de El Paso: “Todos los vuelos hacia y desde El Paso están suspendidos, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general”, se indicó en el mensaje difundido por el Aeropuerto Internacional de El Paso.

De acuerdo con el aviso publicado en las redes sociales oficiales del aeropuerto, la medida se tomó a partir de una restricción de vuelo emitida por la Administración Federal de Vuelos de los Estados Unidos (FAA).

Restricción aérea de la FAA /. Captura de pantalla

Restricción aérea en El Paso iba a durar 10 días

De acuerdo con el comunicado, la medida estaba planeada para implantarse por los próximos 10 días: de las 23:30 horas del 10 de febrero a las 23:30 horas del 20 del mismo mes… aunque en la página de la FAA se especificó que la medida comenzó el 11 de enero a las 6:30 am.

“Ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas cubiertas por este NOTAM [Notice to Airman o “Aviso a los Aviadores”]”, advirtió la FAA, aclarando que hay una excepción a la restricción: no incluye al espacio aéreo de México.

Restricción Aérea de FAA en El Paso / CAptura de pantalla (página FAA)

¿Por qué se cerró el espacio aéreo de El Paso?

“Nunca habíamos visto algo así aquí, al menos desde el 11-S, cuando todo quedó en tierra”, afirmó para CNN el director del medio local El Paso Matters, Robert Moore, quien se mostró extrañado por la decisión, ya que ésta impactaría en una región altamente industrial… y sobre todo porque ésta se tomó sin aviso previo y, aparentemente, sin justificación.

Al respecto de lo anterior, el periodista Pete Muntean hizo un apunte: no se puede hablar de algo parecido al 11-S, ya que ahora se cierra el espacio aéreo incluso a helicópteros de evacuación médica y policía. “La prohibición de todos los vuelos sobre la ciudad estadounidense (…) no tiene precedentes modernos”.

Greg Abbott ordenó reforzar vigilancia de frontera / Foto: Facebook/TexansForAbbott

Mientras que las autoridades estadounidenses se limitaron a decir que el cierre se dio “por razones de seguridad” y el levantamiento de la medida fue porque ya “no había amenaza”, reportes extraoficiales echan más luz sobre el relevante asunto.

De acuerdo con diversos medios y periodistas, el cierre del espacio aéreo de El Paso se dio porque supuestos drones de cárteles mexicanos invadieron espacio aéreo estadounidense. “El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos“, asegura la periodista Hanna Brandt, citando fuentes de la Casa Blanca.

Por su parte, Pete Muntean de CNN (y con información de una fuente de la FAA) señala que sí hubo actividad militar detrás de la prohibición de vuelos a El Paso. Ésta “incluyó operaciones con drones y pruebas de contramedidas láser en el espacio aéreo adyacente a las rutas civiles hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso”.