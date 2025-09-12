Lo que necesitas saber: Sólo siete veces en la historia, un país aliado ha invocado el artículo 4 de la OTAN. La última vez fue en 2022, cuando Rusia comenzó la invasión a Ucrania.

“Anoche el espacio aéreo polaco fue invadido por una gran cantidad de drones rusos”, confirmó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Un par de horas después de esta mensaje, anunció que invocaría el artículo 4 de la OTAN.

Y parece que la situación solo va a escalar… pues un día después, Polonia ha decido tomar una medida que sin dura hará enojar a Putin: cerrar su frontera con Bielorrusia.

Primer ministro de Polonia, Donald Tusk / Foto: @donaldtusk

Polonia cierra frontera con Bielorrusia

Hay novedades en Polonia, aunque no son para bien. Así sin anuncio previo, el país decidió cerrar su frontera con Bielorrusia a las 00:00 de este viernes (hora local).

El Ministerio del Interior, Marcin Kierwinski, informó que el tráfico fronterizo solo se reanudara cuando “tengan la certeza de que la seguridad de los polacos está plenamente garantizada”.

Situación frontera Polonia y Bielorrusia / Foto: Getty Images

Artículo 4 de la OTAN es antesala de una acción conjunta de países aliados

Al invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Polonia entiende que su seguridad se ha visto amenazada por Rusia. Textualmente, dicho artículo señala que:

“Las Partes se consultarán entre sí siempre que, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes esté amenazada”.

Primer ministro de Polonia, Donald Tusk / Foto: @donaldtusk

La cosa con Polonia va en serio. Luego de haber confirmado la invasión aérea de drones rusos al espacio aéreo de su país, el primer ministro Donald Tusk agradeció las muestras de apoyo de países aliados… sin embargo, advirtió que “las acciones hablan más que las palabras”.

Es la primera vez que se derriban drones rusos en país aliado de la OTAN

Con el mensaje del primer ministro de Polonia y lo que reza el artículo 4 de la OTAN, se entiende que estamos en la antesala de un decisión o acción conjunta de los países integrantes de la OTAN… y Polonia ya dijo que quiere acciones (y ya empezaron a realizarlas).

Primer ministro de Polonia, Donald Tusk / Foto: @donaldtusk

Sólo en siete ocasiones en la historia se ha invocado al artículo 4 de la OTAN. La última, recuerda The Guardian, fue en 2022, inmediatamente después de que Rusia escaló con el despliegue militar para la invasión a Ucrania.

En ese entonces, el artículo 4 de la OTAN fue invocado por Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía.

David Cameron,con las tropas británicas, parte de la misión de “paz” liderada por la OTAN, enero de 2024 / Foto: Getty Images.

Rusia rechaza violación al espacio aéreo de Polonia

De acuerdo con los reportes, varios drones ingresaron al espacio aéreo polaco. La violación del espacio aéreo requirió que Polonia echara mano de sus fuerzas de defensa, las cuales lograron derribar varios de ellos.

“Esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un país de la OTAN”, señaló el primer ministro Donald Tusk, al concluir la operación de las Fuerzas Armadas de su país, las cuales actuaron en conjunto con las de la OTAN.

Situación frontera Polonia y Bielorrusia / Foto: @donaldtusk

“Todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio. No hemos registrado víctimas”.

Según la portavoz del Ministerio del Interior de Polonia, las autoridades han encontrado restos de al menos siete drones. Así como lo que parece ser un resto de misil. Al respecto, desde Rusia se ha señalado que no hay pruebas de que los drones que ingresaron al espacio aéreo polaco provinieran de Rusia.