Lo que necesitas saber: Además del cierre de San Antonio Abad, las estaciones Chabacano y Viaducto mantienen horarios especiales

¿Usas la estación San Antonio Abad? Esto te interesa. El Metro de CDMX informó que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, lo cual se hará para dar oportunidad a las obras de remodelación en la Línea 2.

Foto: Metrocdmx (Facebook)

Cierran la estación San Antonio Abad del Metro

El aviso se dio este 14 de marzo a través de un boletín especial del Metro CDMX. Como decíamos antes, el cierre de la estación San Antonio Abad responde a las obras de rehabilitación en la Línea 2 por el Mundial 2026, misma que empezó desde principios de febrero, tal como te contamos en su momento.

“En el Metro avanzamos hacia el Mundial, y por trabajos de rehabilitación en la Línea 2, la estación San Antonio Abad dejará de dar servicio y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, informan.

No hay manera, ni le busques. Ningún tren hará ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que lo mejor será buscarle en la estación anterior o la siguiente; o bien, hacer uso del servicio provisional RTP.

Foto: Metrocdmx (Facebook)

¿Cuándo cierra la estación San Antonio Abad?

Ah, claro, andamos hable y hable del cierre y no decimos cuándo. Todavía tienes unos días para disfrutar de esta estación, pues San Antonio Abad dejará de dar servicio a partir del martes 17 de marzo.

Cabe mencionar que las estaciones Chabacano y Viaducto también andan en remodelación, pero ambas mantendrán el horario especial que han tenido desde que empezaron las obras: De las 05:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes, hasta las 20:00 horas los sábados, y sin servicio los domingos.

“Toma previsiones, planifica tus traslados y anticipa tus trayectos”, recomienda el Metro.