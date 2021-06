Sheinbaum pide dejar atrás el clasismo y las divisiones en CDMX

Lo que empezó como un meme para bromear sobre los resultados de las elecciones en CDMX , se convirtió en una batalla en redes —donde algunos se lo tomaron súper en serio y empezaron a señalar supuestas diferencias entre el oeste y el este de la gran Tenochtitlan. Y ahora todo este asunto llegó hasta la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien pidió a la población que no promueva mensajes clasistas y divisiones.

En confe de prensa —durante la inauguración de un plantel de PILARES (Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) en Tepito—, Sheinbaum fue cuestionada sobre la discusión que hay en redes sociales y que inició por un meme del Muro de Pejín.

Sheinbaum pide no promover el clasismo y las divisiones en CDMX

“La ciudad se dividió, incluso hay memes que dicen que está divida entre ricos y pobres, ¿qué van a hacer para evitar esa división?”.

Esa fue la pregunta del reportero y ahí les va lo que dijo Claudia Sheinbaum:

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en esta ciudad (…) lo que buscamos es disminuir estas desigualdades y no fomentarlas, ni el clasismo, ni la discriminación, eso no es de esta ciudad”.

En general, la jefa de Gobierno de CDMX consideró que este —ni otro— es momento para que los y las habitantes de CDMX se enfrasquen en discusiones de este tipo.

Y que en cambio, lo que debería suceder es que la misma población le dé la vuelta a los rollos clasistas y basados en la discriminación, que recuerde que todos y todas están para tejer una red de solidaridad chilanga.

¿Qué hay del gobierno? Igual la exdelegada de Tlalpan aprovechó para recordar que en tooooooda CDMX existen desigualdades y que precisamente para eso están las autoridades, para crear espacios públicos y políticas que lleven a Ciudad de México a un mejor escenario —que disminuyan las desigualdades que existen.

Como ejemplos, Claudia Sheinbaum puso la construcción del cablebús, el plan para el trolebús elevado y la recuperación del espacio públicos para ciclistas como las ciclovías, ya que el impacto de estas acciones ayudarán a que CDMX se reconstruya como una ciudad para todas y todos, y no como el lugar donde siempre han crecido las divisiones económicas y sociales.

“Creo que además no hay que promoverlo, no puede haber esta división clasista, discriminatoria, sino todo lo contrario, tiene que haber un acercamiento y es justamente cuando hablamos de una ciudad de innovación y derechos (…) no podemos dividir esta ciudad, de ninguna manera (…) y esta ciudad se ha caracterizado justamente por la defensa de los derechos y por la defensa de una ciudad igualitaria y eso tiene que seguirnos marcando, porque de otra manera lo único que estamos haciendo es profundizar desigualdades”.

¿Qué falló con Morena en CDMX?

A propósito de que Morena perdió alcaldías en CDMX, a manera de corte de caja, Sheinbaum consideró que tanto el partido como el gobierno chilango deberán reflexionar y evaluar estos resultados: ¿en qué fallaron?, ¿cómo darle la vuelta para recuperar el proyecto de transformación? —aunque según la jefa de Gobierno, los chilangos y las chilangas siguen apoyando este proceso.

E igual también aplicó el discurso de AMLO y Morena: que las campañas de desinformación y odio le han pegado al proyecto de la 4T.

Por acá les dejamos la declaración completa de Sheinbaum, si quieren echarle un oído: