Lo que necesitas saber: Francia, Portugal, España y más, reconocerán a Palestina como Estado ante la asamblea general de la ONU.

¿Alguien recuerda que Claudia Sheinbaum haya dicho públicamente que, lo que ocurre en Gaza es un genocidio? Pues si no, hoy, 22 de septiembre, es la primera vez que lo dice.

Foto: Cuartoscuro

Varios países reconocerán a Palestina como Estado en la asamblea general de la ONU

“Que pare este genocidio en Gaza”, señaló Sheinbaum, al comentar la postura de México sobre la situación que se vive en medio oriente… y reafirmando que nuestro país reconoce a Palestina como Estado.

Antes de calificar como genocidio lo que Israel realiza en Gaza, Claudia Sheinbaum aclaró que la postura de México sigue siendo la de “no intervención”… y eso es lo que el representante de nuestro país ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se encargará de expresa.

Foto: Izhar Khan-Getty Images.

Esta semana, en la asamblea general de la ONU se prevé que Palestina sea reconocido como Estado miembro. En este marco, varios países ya han expresado su reconocimiento anticipado… pero sin romper relaciones con Israel: pidiendo la solución pacífica del conflicto.

Sheinbaum asegura que 4T es el primer gobierno en reconocer embajadora de Palestina

Claudia Sheinbaum pidió recordar que, desde tiempos de AMLO, México ya reconoce a Palestina; como prueba está el hecho de que el gobierno mexicano acompañó al de Chile en su denuncia sobre la crisis humanitaria que se vive en Gaza.

Sheinbaum también recordó que la 4T hizo posible que, por primera vez en México, fuera reconocida –con todos sus derechos– una embajadora de Palestina. Antes (según), sólo se les reconocían como representantes diplomáticos… pero sin la entrega de cartas credenciales oficiales.

Así como varios otros gobiernos del mundo, México pide la solución pacífica de la guerra en Gaza. De acuerdo con Sheinbaum, nuestro país aboga por ““el reconocimiento de los dos Estados: el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está viendo en este momento”.