Lo que necesitas saber: Además de entregar el informe escrito, Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje sobre sus 11 meses de gobierno.

Llegó el día… y, aunque muchos creían que la presidenta Claudia Sheinbaum nomás se limitaría a mandar su informe de Gobierno por escrito, no. A final de cuentas, se echó un mensaje desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum, 1er Informe de Gobierno / Captura de pantalla

Sheinbaum presume disminución de la pobreza

Luego de la respectiva ovación de parte de sus paler… de miembros de la 4T, la presidenta se arrancó con varios datos destacables de sus primeros 11 meses de gobierno. Para empezar, no dejó de mencionar que el gobierno de AMLO, según, sacó a más de 13 millones de personas.

Tenemos “el nivel más bajo de pobreza en los últimos 40 años”, aseguró Claudia Sheinbaum, para luego presumir que, así como va la cosa, nuestro país ya es el segundo país con menos desigualdad de América… sólo después de Canadá, aseguró.

Sin tomar en cuenta los números rojos que hay por asesinatos de periodistas y activistas, la presidenta se aventó a decir que “en México no se reprime (…) se práctica la mayor libertad de expresión de toda la historia”.

Claudia Sheinbaum, 1er Informe de Gobierno / Captura de pantalla

Enlistó todas las reformas constitucionales, destaca reforma judicial…

Un muuuuuuuuuy largo tramo de su discurso lo dedicó a presumir las varias reformas que se han aprobado con ayuda de la avalancha morenista en el Legislativo. Para empezar, la reforma permitió la histórica elección judicial, la cual da lugar a los primeros ministros de la Suprema Corte electos por voto popular.

Que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, que la reforma para reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público… así como reformas para recuperar a Pemex y CFE, etcétera, etcétera, etcétera…

“México país con menos porcentaje de tarifas arancelarias en el mundo”

Más de dos decenas de reformas que abordan temas como los Programas del Bienestar (ya como derecho constitucionales), cuidado de animales, prohibición de vareadores…. Prohibición de maíz transgénico… y las reformas para evitar el nepotismo.

Claro que no podía dejar de mencionarse el tema de los aranceles. Nomás por encimita, pero Sheinbaum aseguró que a nuestro paíes no le ha ido taaaaaan mal en este asunto proveniente por las medidas de Donald Trump: “México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias de todo el mundo”…

4T es un proyecto de dignidad, dice Claudia Sheinbaum en su informa de Gobierno

Claudia Sheinbaum también presumió cositas del desempleo. De acuerdo con los datos que maneja desde su gobierno, en este momento el desempleo se ubica en 2.7%… lo cual hace que México tenga uno de los niveles más bajos del mundo.

Para acabar de lucirse en temas laborales, Claudia Sheinbaum presumió que con la Cuarta Transformación (o sea, desde el 2018) el salario mínimo ha tenido un incremento de 135%. “Es un acto de justicia frente a la creencia de que subirlo provocaría inflación, justificando, en realidad, la concentración de la riqueza”.

Antes de aventarse a soltar datos y datos y datos y más datos, la presidenta aclaró que la 4T no es solamente un proyecto económico o político… ¿Tons? “Es de dignidad”, aseguró… sobre todo dirigiéndose principalmente a pueblos indígenas.

En fin, tras casi una hora de datos y con un “ya casi vamos a acabar” para los presentes… la presidenta de México finalizó su primer informe asegurando que en el país vamos bien y vamos a ir mejor (esperemos así sea).