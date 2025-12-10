Lo que necesitas saber: En el 2024, Claudia Sheinbaum apareció en el cuarto lugar de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Forbes reveló su lista de las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo del 2025, en la que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ocupa el quinto lugar. Aunque no es la única mexicana en la lista, también tenemos a Paula Santilli, CEO de Pepsico Latinomérica, en el sitio 72 y a Blanca Treviño, presidenta y cofundadora de Softtek, en el puesto 86.

En la lista también aparecen figuras como las cantantes Taylor Swift y Beyoncé, además de Kim Kardashian. Nos llama la atención que entre todas las categorías no aparece ninguna deportista.

Claudia Sheinbaum en el Sorteo del Mundial / Fotografía fifa.com

Claudia Sheinbaum, la 5° mujer más poderosa del mundo

En el 2024, Claudia Sheinbaum se ubicó en el cuarto lugar de lista de las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo, lo que quiere decir que, en la del 2025 cayó un lugar en comparación con el año anterior.

Aún así, se mantiene dentro del top ten del listado, únicamente detrás de figuras de la política como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central, Sanae Takaichi, primera ministra de Japón y Giorgia Meloni primera ministra de Italia.

Acá les dejamos el top ten de la lista, pero si quieren verla completa, se las dejamos por acá.

N° Nombre Cargo Organización / País 1° Ursula von der Leyen Presidenta Comisión Europea Unión Europea 2° Christine Lagarde Presidenta Banco Central Europeo 3° Sanae Takaichi Primer Ministro Japón 4° Giorgia Meloni Primer Ministro Italia 5° Claudia Sheinbaum Presidenta México 6° Julie Sweet Presidenta y directora ejecutiva Accenture 7° Mary Barra Directora ejecutiva General Motors 8° Jane Fraser Directora ejecutiva Citi 9° Abigail Johnson Directora ejecutiva Fidelity Investments 10° Lisa Su Directora ejecutiva AMD

“Las mujeres dirigen los sistemas que definirán la próxima década. Como lo demuestra la lista Forbes Power Women 2025, su influencia en la tecnología, las finanzas y la política es profunda y global; sin embargo, las altas esferas del poder permanecen selectivamente protegidas“.

¿Dónde queda Taylor Swift?

No se preocupen mis queridas swifties, la lista de Forbes también incluye personalidad del mundo de entretenimiento, por lo que Taylor Swift no podía quedar fuera y la tenemos en el puesto 21.

Fotografía @taylorswift13

Otras personalidades que aparecen en el listado son; Oprah Winfrey en el lugar 31, Beyoncé en el 33, Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, en el 35 y Kim Kardashian en el 71.