No hasta enero, pero Claudia Sheinbaum aplicará esta semana “ahí lo vemos el lunes, mi lic”, porque se nos va a Acapulco desde el 25 de diciembre. Y ahí se pasará unas pequeñas vacaciones.

La presidenta aprovechó que fue cuestionada sobre el tema de la seguridad en Chilpancingo, para avisar que repetirá lo que alguna vez hizo El Chavo del 8: irse de vacaciones a Acapulco… y no aprovechará para ver qué onda con el tema de la delincuencia en la capital guerrerense, pero ahí estará pendiente.

“No voy a Chilpancingo. Me voy de vacaciones a Acapulco, tres días: 25, 26 y 27. Vamos a pasar Navidad”, informó Sheinbaum, aclarando que seguirá al tanto de lo que pase en Chilpancingo, sobre todo ahora que se realizará la feria local… y muchas ganas de vivirla no hay, por la violencia criminal que azota en la zona.

“Voy a estar pendiente, obviamente. Sí estamos atentos a través sobre todo el gobierno del estado para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria”.

Violencia en Guerrero ensombrece feria de Chilpancingo

De acuerdo con Proceso, el evento que marca el inicio de las celebraciones de la feria de Chilpancingo, El Paseo del Pendón, lució con poca afluencia… y se realizó tres horas antes de la hora tradicional.

Más que desfile de feria, parecía evento militar: en la zona se desplegaron policías municipales, miembros del Ejército y Guardia Nacional, además de policías vestidos de civil… incluso, hubo presencia de unidades aeromóviles de Seguridad Pública.

Según señala Proceso, en días previos se ha sabido de amenazas del crimen organizado. Ante esto, la población ha preferido no asistir a las actividades de la feria, por temor a ser víctimas de un ataque armado.