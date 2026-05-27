Lo que necesitas saber: La detección de este medicamento falsificado ocurrió tras un análisis técnico-documental en el que se demostró que cierto lote cuenta con una pluma precargada con anomalías.

¿Eres de las miles de personas en México que utilizan Ozempic? Esta información te interesa: la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por la falsificación y venta irregular de este medicamento.

Imagen ilustrativa de Ozempic // Foto: Metro Vein Centers.

COFEPRIS emite alerta sanitaria por venta de Ozempic falso

Por medio de redes sociales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dio a conocer la detección de algunas versiones falsificadas del medicamento Ozempic, de nombre genérico Semaglutida.

Este medicamento es utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y en algunos casos para el control de peso… pero ¿cómo se detectó su falsificación?

Resulta que el laboratorio Novo Nordisk presentó un análisis técnico-documental en el que se demostró que el producto (del lote PP5K617 con fecha de caducidad 08/2026) cuenta con una pluma precargada con anomalías.

Alerta sanitaria de Ozempic // X:@COFEPRIS

Y… ¿Cuál es el riesgo de este medicamento?

De acuerdo con la alerta sanitaria, debido a que se desconoce su procedencia, las condiciones en las que se fabricó, almacenó y transportó, el Ozempic falso representa un riesgo para la salud de las personas.

Y es que, como tampoco se cuenta con datos sobre las materias primas empleadas para su elaboración, no se puede garantizar la seguridad, eficacia y calidad del medicamento.

“Asimismo, se desconoce si el producto mantiene las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad y luz) para este tipo de insumos, lo que aumenta la probabilidad de que estén contaminados, adulterados, alterados y que puedan causar reacciones adversas“, explicaron.

Así que ya te la sabes, si utilizas o planeas adquirir Ozempic revisa el lote y fecha de caducidad para no comprar el medicamento falsificado.