Trump admite que llamó a la FIFA para que revisara la tarjeta roja a Balogun 

Lo que necesitas saber: "Sí, lo hice. Hablé con Gianni", admitió Trump en conferencia el lunes 6 de julio.

“Sí, lo hice. Hablé con Gianni”, admitió Trump en conferencia el lunes 6 de julio, en medio de la controversia que ha generado la info sobre la petición del presidente de Estados Unidos para que FIFA revisara la tarjeta roja que el árbitro Raphael Claus sacó contra el delantero Florian Balogun.

Según Donald Trump, esta petición no tendría nada de malo, aunque la Real Asociación Belga de Futbol ya se quejó vía un comunicado, además de que impugnará la decisión de FIFA.

Foto: @Acyn

Trump admite que llamó a FIFA

En la conferencia, un reportero preguntó sobre la llamada a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y en corto el presidente de Estados Unidos reconoció lo que hizo, aunque argumentó que todo era válido.

“Eso no fue una falta. Ni siquiera una infracción. Fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que casualmente chocaron entre sí. No puedes colocar adecuadamente tu pie sobre el pie de otra persona cuando vas a toda velocidad”.

Además de decir que sólo pidió una revisión, Donald Trump tachó de injusta la decisión del árbitro, así como la manera en que iba a impactar en el equipo estadunidense.

Foto: @Acyn

“Y este árbitro, que es un poco sospechoso —si revisas su pasado. No quiero decir eso porque no me gusta crear controversia pero muy sospechoso. Si quieres, te proporcionaré su pasado.

Él (Florian Balogun) no hizo nada malo y es nuestro mejor jugador o uno de nuestros mejores jugadores —uno muy vital— y le dieron una tarjeta roja.

No sabía qué significa eso. No pensé que significara mucho. Luego empecé a oír que significa que no puedes jugar en el próximo partido”.

Ok, el presidente apenas estaba conociendo las reglas de los juegos y, al final, pidió una revisión a Infantino, a quien calificó como un hombre “muy respetado” y cuyo nivel de respeto aumentó 10 veces, según Trump.

El artículo 27 de FIFA

El domingo 5 de julio, FIFA anunció que Florian Balogun sí podía jugar el partido del lunes 6 entre Estados Unidos y Bélgica.

FIFA explicó que aplicó el artículo 27 de su código que les da chance de suspender —de manera total o parcial— una sanción.

Y en el caso de Balogun, la tarjeta roja está registrada pero la suspensión quedaría detenida durante un año.

Es decir, si comete una infracción en ese periodo, en corto, la sanción de FIFA se activará más una nueva o un nuevo castigo.