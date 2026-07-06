Lo que necesitas saber: Para el Mundial habrían llegado a la CDMX más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por persona.

Tras el partido de México contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, nuestro país se despide del Mundial 2026… pero no todas son malas noticias, pues la Cámara Nacional de Comercio estimó que los partidos en CDMX dejaron una derrama económica de 22 mil millones de pesos.

Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Partidos del Mundial dejan derrama económica de 22 mil millones de pesos en CDMX

Si bien el Mundial aún no ha terminado, tras el partido de México e Inglaterra de este domingo, nuestro país ha dejado de ser sede mundialista… pero no todo son malas noticias.

Y es que tras terminar esta etapa del Mundial 2026 en México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX estimó que el evento deportivo ha generado una derrama económica estimada en más de 22 mil millones de pesos.

Para ser exactos, se anticipa que el dinero que dejaron los partidos en la capital del país es superior a los 22,678 millones de pesos. Nomás pa que se den una idea, la remodelación del AICM ya alcanzó los 10 mil millones de pesos.

Foto: Mexsport

¿Qué más dejó el Mundial en la capital?

De acuerdo con el comunicado, el evento posicionó a la CDMX con alta visibilidad internacional, proyectando la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por persona.

También se vieron beneficiadas 80 mil personas, pues fue la cantidad de empleos temporales generados en la capital del país. La mayoría relacionados con la atención al cliente y el transporte.

Y no podemos olvidar las más de 2 mil obras que impulsó el gobierno chilango, peeero que en la práctica quedaron muy diferentes a lo planeado o que aún no han terminado… pero el Mundial en México ya.