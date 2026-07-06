Lo que necesitas saber:

Entre junio del 2025 y 2026 se registró una disminución de 609 víctimas.

Todo parece indicar que el Mundial tuvo un efecto positivo en nuestro país… y es que entre las desafortunadas cifras de homicidios dolosos que ocurren en México, durante junio bajaron un 33% respecto al mismo mes del 2025.

Foto: @jaimeguerrero08

México registra 33% menos homicidios durante el mes del Mundial

Lo dicho. El Mundial le sentó bien a México, pues entre todo lo malo que ocurre día con día, durante junio los homicidios dolosos bajaron 33.5 por ciento respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con el reporte compartido por el Gabinete de Seguridad, los asesinatos en el país pasaron de los mil 818 registrados hace un año a los mil 209 reportados durante junio del 2026.

Esta disminución de 609 víctimas entre ambos meses de diferentes años hace que junio sea uno de los periodos con menos homicidios dolosos en lo que va del año.

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Operativo por partido en Ciudad de México // X:@SSC_CDMX

Plan Kukulkán, el encargado de la disminución de homicidios

Según la información del Gabinete de Seguridad, esta reducción ocurre durante el despliegue del operativo federal por el Mundial, el cual arrancó el 11 de junio en CDMX.

Y aunque no han compartido un análisis sobre la reducción de homicidios, mucho de esta disminución se debe al dichoso Plan Kukulkán, en el que se desplegaron 100 mil agentes entre Ejército y Policía que sirven para blindar el país.

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