Si tienes la duda, así puedes calcular cuánto te toca de aguinaldo en 2021

Se viene el aguinaldo en México y nuestras carteras respiran con la posibilidad de ese depósito. Sin importar si ya lo debes, si planeas guardarlo o te lo estás saboreando para darte algunos —merecidos— gustos navideños, seguro que te entro la duda más importante.

¿Cuánto te van a depositar? ¿Cuánto te toca de aguinaldo?

Si ya andas por acá es que seguro te salió la duda, entonces sirve que te podemos avisar que el próximo lunes, 20 de diciembre, es la fecha límite para que te lo depositen.

¿Cómo calcular tu aguinaldo en 2021?

Según la Ley Federal del Trabajo, en el Artículo 87 por si son clavados en ese asunto, el aguinaldo equivale a quince días de salario. Como mínimo.

Pero, ¿cómo puedes calcularlo?

Bueno, contemplar —primero— que si están contratados con sueldos fijos, el aguinaldo utiliza tu salario neto, no el bruto. Es decir, se contempla el que recibes finalmente en tu cuenta. Al que ya le quitaron los impuestos y las deducciones.

Si tienes salario variable, el que se cuenta para el aguinaldo es el promedio de los últimos 30 días trabajados.

La otra opción es que, si recibes de forma extraña, como con vendedores o agentes de seguros, el salario que se contempla para estos cálculos son el promedio de ingresos que has recibido durante el último año. Para que lo tomes en cuenta.

15 días de salario

Ahora sí, empiezan las matemáticas.

Una vez que tengas el promedio de ingresos y el salario neto que recibes, tienes que calcular cuánto es tu salario diario. La clave —sobre todo si chambeas a quincenas o meses— es dividirlo por 30 días cada mes.

Si tu sueldo son 8 mil pesos mensuales, tu salario diario al dividirlo entre 30 (8000/30) es de 266.66 pesos todos los días. A la hora de multiplicarlo por 15, no hay pierde: tu aguinaldo mínimo será de 4 mil pesos.

Si no trabajaste el año completo, ya sabes, te toca la parte proporcional.

El asunto es una manera sencilla. Una vez que tienes el que sería tu aguinaldo completo —con las mismas cuentas de acá arriba—, tienes que dividirlo entre 365 días del año y luego multiplicarlo por el tiempo que hayas trabajado.

¿Te pueden recortar el aguinaldo?

La respuesta más fácil es que no, sin embargo, podemos platicar los temas específicos. No te pueden recortar del aguinaldo si tuviste un accidente o entraste en labores de maternidad. La incapacidad cuenta como día trabajado y no te sacude nada tu pago de aguinaldo.

Las faltas sí restan del aguinaldo, porque no fueron días trabajados.

Si tienes dudas de tu aguinaldo o te están jugando chueco, puedes contactar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) si les marcas al 800 911 7877 o si les mandas un correo electrónico [email protected]