Atentos: Así podrás consultar las boletas de calificaciones de la SEP para el ciclo escolar 2019-2020

La llegada del coronavirus a México no sólo nos obligó a trabajar desde casa (quienes podemos hacerlo), también provocó que los alumnos de varios niveles educativos comenzaran a tomar clases en línea, algo que si bien no fue una tarea sencilla –tanto para los padres de familia como para los estudiantes–, al final se logró y ahora sólo queda esperar las boletas de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Si ustedes o sus jefecitas/os ya andan bien preocupados porque no tienen idea de cómo o qué deben hacer para consultar las calificaciones de este ciclo escolar que acaba de concluir, no se preocupen que la SEP dio a conocer hace poco que las boletas del ciclo escolar 2019-2020 se darán a través de internet, esto para la seguridad de los padres de familia y los alumnos.

Si no saben cómo consultar las calificaciones de sus chamacos no se preocupen, que acá les explicamos el procedimiento para que puedan consultar las boletas de la SEP:

1.- Primero que nada deberán tener a la mano el CURP del alumno (es importante porque será el acceso a las boletas de calificaciones). En caso de que no tengan ese dato a la mano, con su información personal la pueden sacar dando click aquí.

2.- Ya con esa información se meten a la página oficial del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), en el apartado de alumnos (dan click acá y se van a la página automáticamente), e ingresan la CURP del alumno.

3.- Y ya, en la página les aparecerá la información del alumno y las boletas de calificaciones de años anteriores que hasta el momento se han subido al sistema. Así:

Si se meten desde ahorita es probable que aún no encuentren las calificaciones del ciclo escolar que acaba de concluir, pero les aconsejamos que esperen unos días o chequen la plataforma frecuentemente hasta que se actualice la información del alumno.

Es importante mencionar que el ciclo escolar en cuestión se evaluará con los primeros trimestres que cursaron los alumnos en las escuelas antes de la llegada del COVID-19. Sin embargo, aquellos que le echaron ganas en sus tareas en casa y demás actividades se verán beneficiados, ya que su esfuerzo les ayudará a mejorar su calificación final.

En caso de que no los alumnos no cuenten con acceso a internet, no se preocupen, que la SEP indicó que las boletas escolares se entregarán al inicio del ciclo escolar 2020-2021, cuando los padres puedan ir a firmar el documento a las instituciones.

Como bien sabrán, el inicio de clases está programado para el próximo 10 de agosto, aunque sólo regresarán a las aulas las escuelas que se encuentren en municipios con el semáforo de coronavirus en color verde, algo que al menos en la Zona Metropolitana del Valle de México se ve algo lejano.