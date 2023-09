Lo que necesitas saber: Comunidad indígena le reclama a AMLO haber entregado el bastón de mando a Claudia Sheinbaum sin su consentimiento.

¿A quién le creemos? Según el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la comunidad indígena le dio permiso para entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, un médico tradicional olmeca dice que no fue así… achis, achis.

Comunidad indígena reclama a AMLO por el bastón de mando

Fue en su clásica conferencia de prensa que AMLO aseguró (casi, casi juró) que la comunidad indígena le dio permiso para entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, quien será la candidata de Morena a las elecciones presidenciales de 2024.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Peeero… la reportera Marta Obeso de Esfera Noticias reprodujo un audio en la conferencia de Santiago Sarmiento, médico tradicional olmeca, quien aseguró que nunca se le permitió al tabasqueño pasar este objeto tradicional a quien fuera la jefa de gobierno de la Ciudad de México… tsss.

Sí, básicamente los pueblos originarios señalan que el mandatario debió haber devuelto el bastón de mando para que ellos lo entregaran después al o a la futura presidenta.

“Quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento, no se debe usar como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa“, dijo Sarmiento.

¿Qué dijo el presidente?

AMLO se empeñó en decir que sí tuvo el permiso de la comunidad indígena para entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum.

Palabras más, palabras menos, dijo lo siguiente: “Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región ni de qué cultura, me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo a quién ahora dirige nuestro movimiento y me lo autorizaron. No mandé hacer un bastón”.

Foto: Presidencia

Y aprovechó para señalar que entregó el bastón a quien dirigirá el movimiento, pues recalcó que él ya no se meterá en nada que tenga que ver con el “proceso de transformación”.

Eso sí; el tabasqueño aseguró que si los pueblos originarios quieren, pueden organizar también una ceremonia para entregar el bastón de mando a quien sea la próxima presidenta (o presidente).

INE le pidió que bajara la foto con Sheinbaum

Ya para acabar, AMLO igual dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) le pidió que eliminará la foto donde sale entregándole el bastón a Claudia Sheinbaum de sus redes sociales.

Foto: @lopezobrador_

Y aunque señaló que ellos no tienen vela en el entierro, dijo que obedecerá.

Te puede interesar